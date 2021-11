RC Lens Mercato : Après Origi, un autre attaquant belge visé

Publié par ALEXIS le 16 novembre 2021 à 22:35

À la suite de la grosse rumeur Divock Origi (Liverpool), le RC Lens serait sur la piste d’une pépite évoluant aux Pays-Bas en Eredivisie.

Le RC Lens veut Yorbe Vertessen, mais il y a un souci

Une folle rumeur du pré-mercato hivernal a annoncé Divock Origi dans le viseur du RC Lens. En plus de la piste menant vers l’attaquant de Liverpool, le club nordiste serait séduit par le profil du jeune avant-centre du PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen. L’information est donnée par MSV Foot via Twitter. La source précise cependant que ce dernier n’est pas du tout enclin à un départ de son club formateur, maintenant, car il souhaite s’y imposer d’abord, et aussi marqué le championnat néerlandais.

La source précise que « Yorbe Vertessen n’est pas intéressé par un départ du PSV Eindhoven ». « Il veut à tout prix se faire un nom en Eredivisie avant de passer une nouvelle étape dans sa carrière » d’après le média.

Le contrat du jeune Belge blindé au PSV

Comme Divock Origi (26 ans), Yorbe Vertessen est un international belge, mais il évolue avec les U21 des Diables Rouges. C’est seulement la saison dernière que la cible du RC Lens a fait ses premiers pas dans l’élite en Hollande, avec le club de ses débuts. Il a pris part à 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 15 en championnat (2 buts marqués et 3 passes décisives délivrées). Pour sa deuxième saison consécutive, la pépite de 20 ans a déjà disputé 10 matchs en Eredivisie pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives offertes.

Chez les Reds, le contrat de Divock Origi expire le 30 juin 2022, contrairement à Yorbe Vertessen au PSV. Le bail du jeune joueur pisté par le RCL est blindé jusqu'en juin 2025, soit pour 3 saisons et demie encore. Cependant, sa cote est évaluée à seulement 1,2 M€, alors que son compatriote vaut 12 M€ sur le marché des transferts.