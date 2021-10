RC Lens Mercato : Kalimuendo lâche un message au PSG sur son futur

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 21:27

Revenu au RC Lens pour la 2e saison consécutive, Arnaud Kalimuendo avoue son attachement au Sang et Or, à tel point qu’il a repoussé l'offre du LOSC et d'autres prétendants.

Kalimuendo a repoussé le LOSC au profit du RC Lens

En manque de temps de jeu au PSG, Arnaud Kalimuendo a décidé de revenir au RC Lens, pour une deuxième saison de suite, toujours sous la forme d’un prêt. Il est revenu le dernier jour du mercato estival. Cependant, il aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1, notamment le LOSC. Le jeune attaquant formé au Paris Saint-Germain confirme avoir été convoité par le champion de France 2021 et des clubs européens, mais il a refusé leurs offres.

Et il a bien ses raisons. « Je suis Sang et Or, mon coeur est Sang et Or. De nombreux clubs me voulaient, j'ai fait parler mon coeur », a justifié la recrue de RCL dans une interview dans L’Équipe. Arnaud Kalimuendo ne voulait donc pas signer chez le rival des Lensois. « J'ai beaucoup de valeurs et de reconnaissance. Si j'étais parti chez l'ennemi, à Lille, je me serais trahi, j'aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m'ont donné tout cet amour au RC Lens », a-t-il expliqué.

Lille OSC a certes « une belle équipe », mais selon le joueur de 19 ans, « c’était impossible » pour lui de rejoindre les Dogues. Il avoue qu’il n’a même pas réfléchi à la proposition lilloise, car glisse-t-il : « je me sentirai lensois à vie ».

« Je savais que le RCL était là et m'attendait »

Arnaud Kalimuendo a aussi expliqué pourquoi il a quitté le Paris Saint-Germain après avoir démarré la saison dans la capitale. « À quel moment avez-vous pris la décision de quitter le Paris-SG ? Après le match à Reims (le 29 août). Sur ce match-là, il y avait quasiment l'intégralité du groupe. Je suis sur le banc et je n'entre pas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je parte de Paris pour continuer à jouer et à progresser. Je savais que le RC Lens était là et m'attendait. J'étais en contact avec eux et je savais que la meilleure chose qui puisse m'arriver était de revenir à Lens », a-t-il confié.