OL Mercato : Clap de fin sur une piste offensive lyonnaise

Publié par ALEXIS le 02 décembre 2021 à 19:38

Un attaquant courtisé pour 3 clubs de Ligue 1, dont l’ OL, ne devrait pas revenir en France. Il aurait trouvé un accord avec une équipe.

OL : Jérémie Boga déjà d’accord avec l’Atalanta Bergame

L’ OL, l’OM et le LOSC vont devoir se tourner vers d’autres pistes offensives pour se renforcer cet hiver ou à l’été 2022, car Jérémie Boga qu’ils courtisaient tous devraient rester en Italie. Il aurait trouvé un accord avec l'Atalanta Bergame en vue d’un transfert direct. D’après les indiscrétions du journaliste italien, Nicolo Schira, l’ailier gauche de Sassuolo et le club lombard se sont entendus sur la base d’un contrat de quatre saisons et demie, soit jusqu’en juin 2026, à en croire la source.

Il reste cependant encore des négociations entre les deux clubs sur le montant de l’indemnité de transfert. Selon l’estimation de Transfermarkt, Jérémie Boga (25 ans) vaut 20 M€ au moins sur le marché des transferts. De plus, les Neroverdi n’ont pas pression, car l’international ivoirien (7 sélections et 1 but) visé par l'Olympique Lyonnais est sous contrat jusqu’en juin 2023.

Lyon cherche à combler l'absence de 3 attaquants

L’ OL est en quête de joueurs offensifs pour cet hiver, car le club ne pourra pas compter sur trois de ses attaquants en début d’année 2022. Islam Slimani (Algérie), Karl Toko-Ekambi (Cameroun) et Tino Kadewere (Zimbabwe) seront à la Coupe d’Afrique des Nations à partir du 9 janvier jusqu’au 6 février 2022. Notons que Karl Toko-Ekambi est l’un des joueurs les plus décisifs des Gones en ce moment. Il compte 5 buts et 2 passes décisives en Ligue 1.

Il est également parmi les meilleurs buteurs en Ligue Europa, avec 6 buts marqués et 2 passes décisives délivrées en 5 matchs de phase de poule. Comme quoi, l’absence de l’international camerounais pendant la période de la CAN laisserait un trou au sein de l’équipe de Peter Bosz en grande difficulté en Ligue 1 en ce moment.