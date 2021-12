PSG Mercato : Zidane en route pour Paris, un gros indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2021 à 07:02

Les planètes s’alignent entre le PSG et Zinedine Zidane. Intéressé par l’ancien du Real Madrid, le Qatar prépare le terrain pour sa venue.

Cohabitation impossible entre Zidane ou Leonardo

Alors que Zinedine Zidane est de plus en plus associé au Paris Saint-Germain pour venir succéder à Mauricio Pochettino, le correspond de RMC en Espagne, Frédéric Hermel, révèle que l’ancien entraîneur du Real Madrid ne peut pas cohabiter avec Leonardo.

« Je ne pense pas que Zidane pourrait travailler avec lui. On sait très bien que Leonardo a beaucoup de pouvoir au PSG, et que les grands entraîneurs aiment avoir un contact direct avec les joueurs et les dirigeants, sans intermédiaire (…) Vous vous souvenez aussi de ce qu’avait dit Leonardo sur Zidane, quand Zidane avait évoqué Kylian Mbappé en conférence de presse au Real Madrid. Les déclarations de Leonardo en réaction avaient été hostiles à Zidane. Ces mots n’incitent pas à une collaboration », a récemment expliqué le biographe de Zizou sur les antennes de la radio métropolitaine.

S’il souhaite vraiment voir débarquer le Champion du monde 1998 sur le banc du Paris SG, Doha va devoir d’abord se débarrasser du dirigeant brésilien. Le scénario se met en place dans la capitale.

PSG Mercato : Doha a enclenché le départ de Leonardo

Le Qatar est-il déjà en train de préparer la prochaine arrivée de Zinedine Zidane en se débarrassant de Leonardo ? En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par La Cadena Ser, le club de la capitale travaille déjà au remplacement de son directeur sportif. Les hautes autorités des Rouge et Bleu envisageraient ainsi l’intronisation de Ramon Planes, libre depuis son récent départ du FC Barcelone.

Secrétaire technique du club culé depuis août 2020, le dirigeant espagnol a quitté ses fonctions dans la foulée de la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur. La radio catalane assure même que Roman Planes négocierait d’ores et déjà avec le PSG, même si Newcastle et Valence sont également annoncés sur ses traces.

Affaire à suivre donc…