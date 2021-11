PSG Mercato : Zidane pose une condition monumentale au Qatar !

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2021 à 22:30

Non, Zinedine Zidane n’a pas rejeté une offre du PSG. En discussions avec le Qatar, Zizou a fixé une condition monumentale pour signer.

Négociations bien entamées entre Zidane et le PSG

Contrairement aux informations du journal espagnol AS, Zinedine Zidane est en négociations avancées et sérieuses avec le Paris Saint-Germain. Après avoir refusé des offres de Newcastle United, Al Sadd et Manchester United, l’ancien entraîneur du Real Madrid est en train d’écouter les dirigeants du club de la capitale. Malgré son origine marseillaise et son penchant pour l’équipe de la Canebière, l’ancien milieu de terrain offensif de la Juventus Turin et du Real, n’est pas forcément opposé à l’idée de remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG.

D’après les renseignements divulgués par le quotidien Le Parisien, une première entre Zidane, le directeur sportif du PSG Leonardo et le directeur général Jean-Claude Blanc a eu lieu au Royal Monceau, durant les vacances de la Toussaint. Toujours selon la même source, le plan de la direction du PSG c’est de confier le club à Zidane à la fin de la saison en cours, sauf si Pochettino réclame un bon de sortie maintenant ou lors du prochain mercato hivernal. Zizou n’est donc pas hermétiquement fermé à une arrivée, mais pose pour cela une condition fondamentale.

PSG Mercato : Zidane prêt à venir si Leonardo part ?

En effet, d’après les révélations de nos confrères de Foot Mercato, « Pour Zidane, il paraît difficilement envisageable de travailler avec Leonardo. Selon nos informations, s’il vient au PSG, le champion du monde 1998 souhaiterait avoir les mains libres sur tout le sportif pour éviter de se retrouver dans la peu confortable situation de Thomas Tuchel ou plus récemment de Mauricio Pochettino… »

Le Marseillais de 49 ans ne serait donc pas particulièrement emballé à l’idée de collaborer avec Leonardo. Une arrivée de l’ancien mentor de Keylor Navas et Keylor Navas pourrait donc pousser l’actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain vers d’autres cieux.