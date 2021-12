Manchester United : Après Solskjaer, un autre départ officialisé

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 01:38

Après la victoire de Manchester United contre Arsenal (3-2) ce jeudi, un proche de Solskjaer a annoncé son départ des Reds Devils.

Un important départ annoncé à Manchester United

Invaincu depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United se porte mieux. Jeudi, les Reds Devils ont renversé Arsenal (3-2) à Old Trafford grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. CR7 a d’ailleurs signé ses 801e et 802e buts en professionnel contre les Gunners. Grâce à ce succès, le club mancunien aligne son troisième match sans défaite et remonte à la 7e place de Premier League. Alors qu’United attend l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc, un important départ a été annoncé après la victoire contre Arsenal. Entraîneur intérimaire des Diables rouges, Michael Carrick quitte le club.

« Michael Carrick a décidé de quitter son poste d’entraîneur de la première équipe et de quitter le club à la fin de son mandat en tant que manager par intérim », a confirmé le club dans un communiqué publié sur ses plateformes digitales.

Michael Carrick, une légende chez les Reds devils

Michael Carrick quitte Manchester United après avoir servi pendant 15 ans comme joueur puis entraîneur. L’ancien milieu de terrain a rejoint Old Trafford en 2006 en provenance de Tottenham. En 12 ans de carrière à United, l’Anglais a remporté tous les trophées majeurs dont la Ligue des champions, la Ligue Europa, le championnat, la Coupe Nationale, la Coupe de la Ligue ou encore le Community Shield. Le a rejoint le staff mancunien en 2018 après avoir accroché ses crampons. Il était coach adjoint des Reds Devils jusqu’au licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer le 21 novembre. Depuis, il assurait les fonctions d’intérimaire. Il a dirigé trois rencontres en tant que tel et n’a pas connu la défaite : victoire contre Villareal (2-0) et qualification pour les huitièmes de la C1, nul face à Chelsea (1-1) et succès contre Arsenal. Il sera remplacé sur le banc de Manchester par l’Allemand Ralf Rangnick recruté jusqu’à la fin de la saison.