OL : Une mauvaise nouvelle pour Peter Bosz après Reims

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 08:02

Peter Bosz enregistrer un forfait suite à la défaite de l’Olympique Lyonnais mercredi au Groupama Stadium contre Reims (1-2).

Coup dur pour Peter Bosz après Reims

L’Olympique Lyonnais est à la peine. Mercredi, Lyon s’est ncliné dans le temps additionnel au Groupama Stadium contre le Stade de Rems (1-2). Suite à ce revers, l’OL cale à la 10e place de Ligue 1 Uber Eats. Lors de ce revers, Lucas Paqueta a écopé d’un carton jaune après une charge sur le défenseur marocain de Reims Yunis Abdelhamid. Cet avertissement reçu contre le club champenois a fait sauter le sursis du milieu brésilien de Lyon. Il a en effet écopé son troisième carton jaune en l’espace de dix matchs. Le milieu offensif avait déjà été averti lors des succès contre Troyes et Lens.

Lucas Paqueta suspendu pour le choc contre Lille

Comme l’indique But Football, Lucas Paqueta sera donc suspendu un match pour accumulation de cartons. Le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais devrait donc manquer le choc contre le Lille OSC à Pierre-Mauroy le 12 décembre prochain. Une mauvaise nouvelle pour Peter Bosz, tant le Brésilien est l’un de ses hommes en forme de cette première moitié de saison. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs, l’international auriverde est le deuxième Lyonnais le plus décisif cette saison derrière Karl Toko Ekambi. Le Camerounais compte 11 réalisations et 4 offrandes en 20 rencontres. En attendant de croiser le fer avec le LOSC, le coach lyonnais va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Les Gones se rendent au Matmut Atlantique pour affronter les Girondins de Bordeaux, actuels barragistes. Le FCGB reste sur un lourd revers contre le RC Strasbourg (5-2).