OL Mercato : Lucas Paqueta vers la sortie, sa réponse cash

En grande forme en cette première moitié de saison, Lucas Paqueta voit les rumeurs au sujet de son avenir se multiplier. En conférence de presse, le milieu de l’Olympique Lyonnais a affiché un souhait fort pour son futur.

Lucas Paqueta déjà sur le départ à Lyon ?

Suite au départ de Memphis Depay, Lucas Paqueta a hérité du dossard numéro 10 de l’Olympique Lyonnais. Au vu de son début de saison, le milieu brésilien est l’une des satisfactions chez les Gones. L’international auriverde affiche 5 buts et 3 passes décisives en 14 matchs cette saison. Aux côtés du Camerounais Karl Toko Ekambi (8 buts et 4 assists), il porte Lyon en ce début d’exercice. Avec ses performances, l’ancien rossoneri est au cœur de plusieurs spéculations. Lesquelles l’annoncent sur le départ d’ici la fin de la saison. Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception de Lens samedi, le milieu de 24 ans s’est montré ferme concernant son avenir. Un futur qu’il voit encore à Lyon avec un objectif clair en tête.

Le message clair de Paqueta pour son avenir

Lucas Paqueta ferme la porte à un départ de l’Olympique Lyonnais. Il rêve d’ailleurs de disputer la reine des compétitions européennes avec l’ OL. « J’ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon, même s’il y a d’autres objectifs cette année. Je suis heureux, je me sens bien. Je remercie Juninho et le président pour leur soutien. Je veux continuer à m’amuser ici parce que je me sens très bien », a assuré le Brésilien devant les journalistes. Alors qu’il rêve de la C1, Paqueta et ses coéquipiers doivent opérer une remontée au classement. Les hommes de Peter Bosz ne pointent qu’à la 9e place de Ligue 1. Une victoire contre Lens, actuel dauphin du PSG, apparait comme un impératif pour recoller au podium.