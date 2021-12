Vente ASSE : Pressenti directeur sportif, Salgado annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 03 décembre 2021 à 22:37

Membre du board de TSI, Michel Salgado est pressenti au poste de directeur sportif de l’ ASSE. Il a confirmé la tendance sur beIN Sports.

ASSE : Salgado, « l’ ASSE nous plaît, car le club a un centre de formation très fort »

Michel Salgado est l’un des visages dévoilés du projet russe de Total Sports Investments(TSI), candidat pour l’acquisition de l’ ASSE. Il était présent au stade Geoffroy-Guichard lors du match du club ligérien contre le PSG (1-3), dimanche dernier. L’ancien joueur du Real Madrid faisait partie d'une délégation d’investisseurs russes, aux côtés du milliardaire Sergei Lomakin et du bras droit de ce dernier, Roman Dubov, président de TSI. Selon les informations sur le dossier de la vente de l’AS Saint-Étienne, Michel Salgado sera le directeur sportif des Stéphanois si Sergei Lomakin rachète le club.

Interrogé par le média qatarien, le concerné n’a pas démenti cette information. Bien au contraire, il a confirmé la tendance. « On cherche un club qui forme et qui sort de bons joueurs. L' ASSE est l'un d'eux », a-t-il lâché. « L’ASSE nous plaît, car le club a un centre de formation très fort », a souligné l’ancien défenseur des Merengues. Bien avant, Michel Salgado avait lâché dans le quotidien Le Progrès : « je suis avec Saint-Étienne et on va discuter ».

TSI, contre 777 Partners et Smart Good Things

Trois projets sont en ce moment en pole position pour tenter de reprendre l' ASSE des mains de Roland Romeyer et de son associé Bernard Caïazzo. Outre le projet russe adossé à TSI et son offre estimée à 100 M€ (prix d'achat du club et investissements compris), il y a le projet américain 777 Partners qui est évoqué. Cette structure est propriétaire du Genoa en Italie depuis septembre 2021. L'Équipe a également dévoilé un projet local présenté par Smart Good Things, une entreprise française, dont le fondateur est Serge Bueno, un Franco-Israélien.