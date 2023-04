Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 12:42

Co-propriétaire de l’ ASSE, Caïazzo confirme avoir eu une conversation avec Oughourlian du RC Lens. Au sujet de la vente du club ?

Bernard Caïazzo, co-actionaire de l’ ASSE, a bel et bien assisté au match entre le PSG et le RC Lens (3-1) à Paris, le 15 avril dernier. Sur des photos, on le voit en pleine discussion en tribune officielle avec Joseph Oughourlian (51 ans), président du RC Lens. Selon L’Équipe, le dirigeant de l’AS Saint-Etienne a évoqué le dossier de la vente de son club avec son homologue lensois.

« Le président du conseil de surveillance de l’ ASSE a profité de sa présence au Parc des Princes, pour le match PSG-Lens, pour joindre l'utile à l'agréable. En marge de la rencontre, il s'est entretenu avec Joseph Oughourlian, avec, en filigrane, toujours le même voeu pieux : dénicher le pendant du propriétaire des Sang et Or pour les Verts », a revelé le quotidien sportif.

Bernard Caïazzo réagit au sujet de la vente

Cette information largement relayée par plusieurs médias a fait réagir Bernard Caïazzo. Il assure qu’il n’a pas évoqué la vente de l’ ASSE avec le richissime homme d’affaires, qui a racheté le RC Lens en mai 2016. « Avec le président, nous n’avons pas évoqué la vente. Nous avons parlé de l’époque où l’AS Saint-Etienne était derrière Lens puis quand l’ ASSE était en Ligue 1 dans le top 5 et Lens en Ligue 2. Joseph Oughourlian m’a répondu que les Lensois espéraient le retour des Verts parmi l’élite, car les grands clubs ne meurent jamais », a-t-il clarifié dans Le Progrès.

Les deux dirigeants ont quand même brossé la question de la vente. Bernard Caïazzo a bien souligné que « les bons résultats actuels (de l’ ASSE, ndlr) ont relancé l’intérêt pour le club stéphanois ».