Publié par ALEXIS le 26 avril 2023 à 13:32

La vente de l’ ASSE s’emballe et des intérêts de milliardaires surgissent. Celui de Daniel Kretinsky est validé par Ivan Hasek, ancien entraîneur de Sainté.

Vente ASSE : L'intérêt de Daniel Kretinsky prend de l'épaiseur

Depuis que Roland Romeyer a confirmé que l’ ASSE est toujours en vente, plusieurs intérêts sont dévoilés. Selon L’Équipe, deux offres sont déjà sur la table des propriétaires de l’AS Saint-Etienne. L’une, anglo-saxonne, est estimée à 32 millions d'euros et l’autre, française, d’un montant de 35 millions d'euros. Mais le quotidien sportif ne donne pas l’identité des prétendus candidats au rachat du club ligérien.

Néanmoins, le média Entreprendre a révélé la semaine dernière que Daniel Kretinsky (46 ans), via le groupe Casino, a des touches avec l’ ASSE. Le journaliste Didier Bigard, lui, confirme que le milliardaire tchèque semble vraiment intéressé par la reprise en main de l'AS Saint-Etienne.

Pour Ivan Hasek, Kretinsky serait un bon propriétaire à Saint-Etienne

Le Progrès a questionné Ivan Hasek, ancien entraîneur de l' ASSE (2005-2007), sur l’hypothèse d’une arrivée du milliardaire tchèque aux commandes de l'AS Saint-Etienne. Il estime que ce serait une bonne nouvelle si son compatriote Daniel Kretinsky rachète l’ ASSE.

« C’est quelqu’un de très brillant, polyglotte et qui adore le football […]. Le Sparta Prague est très bien géré et dispose de gros moyens », a-t-il confié. « S’il investit à l’ ASSE, ce sera pour jouer à nouveau la coupe d’Europe. Quand il s’occupe d’un club, il le fait dans la durée. C’est un entrepreneur très sérieux et apprécié ici en Tchéquie », a rassuré Ivan Hasek.

Propriétaire du Sparta Prague, l’homme d’affaires, dont le nom est associé à l’ ASSE, a aussi des billes à West Ham. En dehors du football, il est actionnaire dans le groupe Casino, partenaire historique du club stéphanois, actionnaire majoritaire du quotidien Le Monde, et il possède aussi Elle et Télé 7 jours. La fortune de Daniel Kretinsky est estimée à plus de 3 milliards d’euros.