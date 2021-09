ASSE : 100 M€, Caïazzo et Romeyer peuvent se frotter les mains

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 00:51

En berne depuis quelques jours, le dossier de la vente de l’AS Saint-Étienne vient de connaître un nouveau rebondissement. Une surprenante offre à hauteur de 100 millions d’euro aurait été transmise pour le rachat de l’ ASSE.

Caïazzo et Romeyer proches du jackpot pour la vente de l’ ASSE

Le traitement du dossier de la vente de l’AS Saint-Étienne tire-t-il à sa fin ? Alors qu’il semble en hibernation depuis quelques jours, Le Parisien livre une importante révélation dans ce dossier. Le journal francilien assure en effet qu’une offre à hauteur de 100 millions d’euros a été transmise pour le rachat de l’ ASSE. Un montant bien conséquent, tant Challenges révélait récemment que la direction des Verts avait confié le mandat de vente du club à KPMG avec un objectif de valorisation à 60 millions d’euros. La source révèle également que le cabinet mandaté pour la vente du club ligérien étudie actuellement cette surprenante proposition.

Un prétendant surprise pour la reprise de Sainté

D’après la publication francilienne, cette offre mirifique provient du prince héritier du Cambodge Norodom Ravichak. Celui-ci est le petit-fils du Roi Sihanouk, grand amoureux de la France et ami du Général De Gaulle. Ce surprenant candidat au rachat de l’ ASSE a notamment été ambassadeur du Cambodge en France. Il souhaiterait investir dans un club de renom de l’Hexagone. D’après la même source, les dirigeants stéphanois comptent répondre à cette offre inespérée et débuter les négociations en début de semaine prochaine. Reste maintenant à savoir si l’AS Saint-Étienne, en quête d’un nouveau propriétaire après le retrait annoncé de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, passera sous pavillon cambogdien.