Publié par ALEXIS le 26 avril 2023 à 19:32

Romeyer a confirmé leur décision avec Caïazzo, de vendre l’ ASSE. Guy Roux met en doute leur sincérité, vu les échecs depuis 2018.

Vente ASSE : Deux échecs avec Peak6 et David Blitzer

Le groupe américain Peak6 était proche de racheter l’ ASSE en mai 2018. Mais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient mis un terme aux négociations exclusives engagées avec les investisseurs basés à Chicago. Le président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne avait justifié cette décision par le fait que les Américains n’ont pas respecté leurs engagements.

« La difficulté, c’était de respecter les principes et les engagements définis à l’avance. Et finalement avec Roland, on s'est rendu compte que ce n’était pas le cas au niveau de Peak6. Les investissements étaient bien inférieurs à ce qui avait été promis. » En 2022, David Blitzer était également entrée en négociations exclusives avec les actionnaires du club. Il avait formulé deux offres estimées à 10 millions d'euros, puis 15 millions d'euros, mais les co-actionnaires ont jugé ces propositions insuffisantes.

Ce mercredi, Le Progrès apprend que le milliardaire américain n'a pas l'intention de revenir à la charge dans le dossier de la vente de l’ ASSE. Cinq ans après le retentissant échec avec Peak6, le club stéphanois est toujours en vente, comme l’a confirmé Roland Romeyer la semaine dernière. Et L’Équipe a révélé un intérêt anglo-saxon et un intérêt français, sans apporter de précision sur l’identité des intéressés. Une grosse rumeur sur la candidature du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky circule également.

Vente ASSE : Guy Roux estime que Romeyer et Caïazzo font semblant de vouloir vendre

Ces agitations autour de l’ ASSE ces dernières semaines ont fait réagir Guy Roux. Il estime que seuls Roland Romeyer et Bernard Caïazzo peuvent décider de vendre ou non le club. Or, il a l’impression qu’ils ne veulent pas s'en séparer depuis. « L’AS Saint-Étienne trouvera un acquéreur le jour où les deux que vous avez cités seront d'accord vraiment […] le jour où ils accepteront de céder leurs actions, où ils accepteront que quelqu'un d'autre possède Saint-Étienne », a-t-il confié à Europe 1 Sport.

D’après l’emblématique entraîneur de l’AJ Auxerre, si l’ ASSE n’est toujours pas vendu depuis 5 ans, c’est que les deux dirigeants ne l’ont pas encore décidé. « Ils ont fait semblant depuis X années de vouloir s'en séparer tout en faisant tout pour le garder. En acceptant des défaites, en acceptant la descente, en acceptant tout ça, avec l'idée de le garder », a-t-il glissé.