OL Mercato : Qui est le remplaçant de Patrice Girard à Lyon ?

Publié par ALEXIS le 04 décembre 2021 à 12:23

L’ OL a trouvé le successeur de Patrice Girard au sein de sa cellule de recrutement. Son identité est connue, ainsi que sa nouvelle mission.

OL : Alain Caveglia à la place de Patrice Girard

Pour remplacer Patrice Girard (55 ans), qui a quitté la cellule de recrutement de l’ OL et a été nommé responsable du recrutement de l’équipe professionnelle d’Angers SCO, le club rhodanien a porté son choix sur Alain Caveglia selon L’Équipe. L’Olympique Lyonnais devrait officialiser son arrivée dans les prochains jours selon le quotidien sportif. Le recruteur de 53 ans est un ancien joueur (attaquant) de l’OL (1996-2000). Après avoir raccroché les crampons, il a été dirigeant du Stade Malherbe de Caen. Il avait occupé précisément le poste de directeur sportif de 2011 à 2019. Ces deux dernières années, il était redevenu agent de joueurs, avant de faire son retour au sein du club, dont il a défendu les couleurs, comme Juninho, actuel directeur sportif.

Caveglia, une bonne pioche pour l'Olympique Lyonnais ?

L’information du journal sportif est confirmée par Nicolas Puydebois dans Olympique et Lyonnais. Le consultant de la source va plus loin et assure qu’Alain Caveglia est une bonne pioche pour l’ OL. « Alain, en tant qu'agent, c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui veut gagner, qui aime le foot avant tout et qui est très loyal. Dans ses missions, il va s'investir à fond pour le bien du club », a-t-il rassuré. L’ancien gardien de but des Gones (2002-2005) a également donné des précisions sur la tâche et les missions du nouveau patron du recrutement des Lyonnais.

« Alain Caveglia ne vient pas en tant que directeur sportif. Là, il vient pour agrémenter la cellule de recrutement. Il a vu beaucoup de matchs, de joueurs. Après son intermède à Caen, il est redevenu agent (de joueurs, ndlr). Il a appris ce métier en étant dans du concret », a fait savoir Puydebois.