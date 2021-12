OL Mercato : Gros coup de pression d'une recrue sur Peter Bosz

Publié par Ange A. le 05 décembre 2021 à 04:49

Avec la concurrence à l’Olympique Lyonnais, certaines recrues peinent à s’imposer. C’est le cas d’un défenseur arrivé à l’ OL cet été.

Une recrue estivale en galère à l’ OL

L’Olympique Lyonnais a renforcé son arrière-garde l’été dernier avec le recrutement de trois défenseurs. En fin de contrat au Stade Rennais, Damien Da Silva a rejoint l’ OL en tant que joueur libre. Cadre au SRFC, le défenseur central de 33 ans n’est qu’un remplaçant à Lyon. Avec la mise à l’écart de Marcelo Guedes, il s’attendait à avoir un meilleur statut chez les Gones. Mais la signature de Jérôme Boateng dans les derniers jours du mercato estival le condamne sur le banc. Depuis sa signature à Lyon, Da Silva n’a disputé que 7 rencontres (465 minutes), dont 5 en tant que titulaire. L’ancien capitaine du SRFC ronge son frein et a exprimé une certaine frustration concernant sa situation.

Le spleen de Damien Da Silva à Lyon

Interrogé sur son statut à l’Olympique Lyonnais par Sud-Ouest, Damien Da Silva admet ne pas s’accommoder. « J’avais l'habitude de jouer régulièrement partout où je suis passé. Moins jouer change un peu les choses […] Je ne m’y fais pas du tout. Ce n’est pas une situation qui me plaît. Je me bats au quotidien pour avoir du temps de jeu. Je savais très bien qu’en venant à l’ OL, il y aurait plus de concur­rence, c’est normal. Je travaille, je continue à progresser, et c’est ce que je regarde avant tout », a lancé le natif de Talence. Le défenseur révèle avoir discuté avec Peter Bosz. Le coach de Lyon ne lui reproche rien de particulier, il se plie juste aux choix de son entraîneur. « J’ai discuté avec le coach, il ne me reproche rien. Ce sont les choix actuels. Je ne me prends pas la tête et ce qui m’importe c’est que les résultats s’améliorent », a indiqué l’ancien Rennais.