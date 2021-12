ASSE Mercato : Énorme revirement dans la vente du club !

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2021 à 15:11

Alors que le projet du milliardaire Sergei Lomakin est annoncé en pole position à l’ ASSE, une autre candidature serait passée en tête.

Vente ASSE : Le fonds américain 777 Partners en tête !

Qui va reprendre l’ ASSE en main et ainsi succéder à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ? Aucune réponse pour l’instant, car le cabinet KPMG enregistre et épluchent encore les candidatures avant de sélectionner la plus apte à entrer en négociations avec les deux propriétaires. Ces derniers jours, le projet adossé à Total Sports Investments (TSI), dont le bailleur de fonds principal est le milliardaire russe Sergei Lomakin (TSI) a été annoncé en pole position pour acquérir l’AS Saint-Étienne. Trois autres projets, précisément Terrapin Partners, Smart Good Things (une société de boissons lyophilisées) dont le fondateur est Serge Bueno et le fonds américain 777 Partners.

Le dernier projet serait passé devant celui de Sergei Lomakin (TSI) qu’on annonçait bien parti pour reprendre l’ ASSE en main. Propriétaire du Genoa en Italie et actionnaire minoritaire du FC Séville en Espagne, la société d'investissements privée basée à Miami « détient le projet actuellement en pole position » selon les informations de RMC Sport. « Ses dirigeants ont déposé les documents nécessaires et examinent les informations fournies par le club. C’est le projet le plus carré administrativement », d’après le média.

Négociations exclusives, une étape décisive

Cependant, cela ne veut pas dire que 777 Partners remplit toutes les conditions et a donné toutes les garanties financières ou encore sera le futur propriétaire de l’ ASSE. Seul KPMG est habilité à sélectionner le meilleur projet et le présenter à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Il y aura ensuite une étape décisive, à savoir les négociations exclusives avec les deux présidents du club ligérien. Pour rappel, Sainté était entrée en négociations exclusives avec Peak6 (fonds d'investissement américain basé à Chicago) en mai 2018, mais elles n'étaient pas allées bien loin.