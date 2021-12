PSG Mercato : La succession de Mbappé réglée dès le 1er janvier ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2021 à 23:41

Même s’il n’exclut rien pour son futur, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain. Paris s’active donc pour sa succession.

Ousmane Dembélé, héritier de Mbappé à Paris ?

À la recherche d’une star offensive pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un joli coup à jouer au FC Barcelone. Arrivé lui aussi au terme de son engagement avec le club catalan, Ousmane Dembélé ne semble pas vraiment intéressé par une prolongation. D’après les informations relayées ce lundi par le quotidien Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais auraient prévu de formuler une nouvelle offre revue à la hausse dès cette semaine pour le milieu de terrain offensif de 24 ans.

Joan Laporta et la direction du Barça connaissent la volonté de leur nouvel entraîneur Xavi Hernandez de faire de l’international français l’un des hommes de base du renouveau des Blaugranas. Au plus haut niveau, le FC Barcelone voudrait donc tout mettre en oeuvre pour tenter de conserver l’ancien attaquant du Borussia Dortmund. Cependant, le journal catalan révèle que cette nouvelle tentative a très peu de chance d’aboutir puisque Dembélé aurait pris sa décision et viserait un nouveau challenge plus « lucratif. »

Si Manchester United, Arsenal et Tottenham sont déjà sur les rangs pour le natif de Vernon, le Paris Saint-Germain espère pouvoir le convaincre de revenir en France pour prendre la relève de son compatriote Mbappé. Se sentant floué par le joueur, l’actuel 7e de Liga pourrait prendre une décision radicale dans les semaines à venir.

PSG Mercato : Le Barça fixe un ultimatum à Dembélé

Afin d’épauler Neymar et Lionel Messi sur le front de l’attaque, Nasser Al-Khelaïfi aurait un faible pour Ousmane Dembélé. Si les noms de Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern), Erling Haaland (Dortmund), Jonathan David (LOSC), Karim Adeyemi (Salzbourg) et Dusan Vlahovic (Fiorentina) sont évoqués, le président du Paris Saint-Germain pourrait finalement tout miser sur le numéro 11 du Barça.

À Barcelone, le média Sport confirme l’info de Mundo Deportivo et précise que la direction du club exige désormais d’Ousmane Dembélé qu’il se prononce clairement sur son avenir au plus tard le 31 décembre. Passé ce délai, l’ancien ailier du Stade Rennais sera considéré comme partant et les Blaugranas pourraient décider de le placer sur le marché durant le mercato hivernal afin d’éviter un départ gratuit comme avec Lionel Messi l’été dernier. Le PSG pourrait donc en profiter et régler la succession de Kylian Mbappé dès cet hiver.

Affaire à suivre donc…