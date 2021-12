OM : Sampaoli reçoit un premier avertissement avant Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 07 décembre 2021 à 08:11

L’ OM affronte le RC Strasbourg dimanche prochain dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et Jorge Sampaoli devra rester sur ses gardes.

OM : Jorge Sampaoli devra se méfier du RC Strasbourg

Après ses deux victoires de suite face à Troyes (1-0) et Nantes (1-0), l’Olympique de Marseille souhaitait enchainer un troisième succès face au Stade Brestois. Les hommes de Jorge Sampaoli étaient même bien partis pour réussir leur mission avec un but de Gerson en première période. Mais les Olympiens sont totalement passés à côté de la seconde mi-temps. Les Brestois ont profité des erreurs défensives des Marseillais pour recoller au score avant de s’imposer (2-1) au Vélodrome.

Une défaite à domicile sans grosse conséquence, vue que l’ OM est 3e de Ligue 1. Mais les Marseillais devant vite renouer avec afin de conserver leur place sur le podium de Ligue 1. L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche au stade La Meinau pour y affronter le Racing Club Strasbourg Alsace. Mais les hommes de Jorge Sampaoli devront se méfier des Alsaciens, qui restent sur une série de six matchs consécutifs sans défaite.

Julien Stéphan prévient déjà les Marseillais

Outre ces matchs sans défaite, le RC Strasbourg dispose d’un autre autre avantage : la confiance retrouvée. Les Alsaciens ont enchainé une deuxième victoire consécutive contre l’OGC Nice (3-0) et comptent jouer un vilain à l’ OM. L’entraîneur Julien Stéphan attend d’ailleurs les Phocéens de pied ferme dans un stade qui s’annonce bouillant. « On va préparer la réception de l’OM la semaine prochaine, dans une Meinau à l’atmosphère qui sera sans doute incroyable », a-t-il déclaré en zone mixte.

Le RCSA compte vendre « chèrement sa peau » afin d’obtenir un bon résultat face à l’Olympique de Marseille. « On va profiter de cette semaine pour bien récupérer et, avec beaucoup d’humilité et de force, préparer la réception de cette équipe marseillaise (…) On ne part pas favoris, mais on vendra chèrement notre peau », a assuré Julien Stéphan. Les Marseillais sont donc prévenus.