Mercato PSG: Avant Bruges, une confirmation est tombée pour Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2021 à 20:32

Avec la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG avant le mercato hivernal, Mauricio Pochettino se dirige vers son dernier match.

Mercato PSG : Un très gros coup avec Zinedine Zidane

Comme un signe ou une simple colère de supporters en colère contre l’entraîneur de leur équipe ? Mauricio Pochettino a été légèrement sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain présent au Parc des Princes, à l’annonce de la composition d’équipe, selon RMC Sport et Le Parisien. Depuis son arrivée en janvier dernier, l’entraîneur argentin peine à imprimer sa marque sur son équipe. Même si les résultats sont là (leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions), le PSG ne fait pas rêver dans le jeu et la tête de l’ancien manager de Tottenham est de plus en plus réclamée.

D’ailleurs, le nom de Zinedine Zidane a encore été lancé par la presse espagnole ce mardi, dans un timing qui fait monter la pression sur Mauricio Pochettino, conscient qu’il va devoir apporter des résultats et du spectacle dans les prochaines rencontres. Sous peine de voir les sifflets s’amplifier et le Qatar mis sous pression pour son avenir. Surtout que des tractations seraient en cours avec Zidane.

Mercato PSG : L’optimisme règne pour Zidane

Dernièrement, le site Foot Mercato a révélé que Zinedine Zidane se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le technicien marseillais fait rêver les propriétaires qataris du PSG et sont prêts à limoger Mauricio Pochettino pour lui faire de la place. Ne comptant pas forcément travailler avec Leonardo s’il rejoint le Paris Saint-Germain, il pourrait débarquer avec Arsène Wenger.

Approché sans succès à plusieurs reprises, l’ancien mythique manager d’Arsenal serait toujours à l’écoute, et le fait de pouvoir collaborer avec Zizou pourrait être une motivation supplémentaire pour lui de venir à Paris. Ce mardi soir, la radio espagnole Deportes Cuatro a annoncé que le PSG a ouvert des négociations avec Zizou en vue du mois de janvier. Toujours selon la même source, l’optimisme règne du côté de la direction parisienne puisque « les discussions ne sont pas en mauvais chemin. »

Affaire à suivre donc…