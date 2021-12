PSG Mercato : Pochettino, Zidane, coup de tonnerre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2021 à 20:08

Malgré la récente sortie de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, Zinedine Zidane est toujours annoncé à la place de Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino proche d’un licenciement à Paris ?

Selon les journalistes Frédéric Hermel et Dominique Grimault, les dernières sorties médiatiques de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo confortant Mauricio Pochettino dans ses fonctions d’entraîneur ne garantissent pas forcément que ce dernier terminerait la saison sur le banc si les choses ne s’améliorent pas. D’autant que toutes les décisions concernant ce dossier se prennent à Doha et non à la Factory.

Dans son éditorial du jour, Daniel Riolo abonde dans le même sens que ses deux confrères et assure que « clairement, Pochettino a lâché l’affaire et je pense que les joueurs l’ont lâché aussi. » Sûr de son affaire, le journaliste de RMC Sport va même plus loin et annonce carrément que « Pochettino, clairement, c’est fini, c’est cramé. »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien coach de Tottenham pourrait ainsi faire les frais de l’image terne que son équipe présente depuis son arrivée en remplacement de Thomas Tuchel en janvier dernier. D’ailleurs, Rigolo parie sur Zinedine Zidane pour prendre sa relève durant l’hiver.

PSG Mercato : Zidane à la place de Pochettino ?

Au lendemain d’une nouvelle prestation décevante du Paris Saint-Germain, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice (0-0), Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. Sur les ondes de la radio RMC, Daniel Riolo indique que le Qatar prépare déjà son licenciement puisque des négociations poussées sont entamées avec Zinedine Zidane en vue de son arrivée sur le banc des Rouge et Bleu dès cet hiver.

« J’avais annoncé la signature de Messi début décembre l’année dernière, je ne suis pas loin de tenter la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos, ça discute très sérieusement. Zidane se renseigne. En tout cas, je peux vous certifier que les joueurs n’en ont plus rien à cirer de ce que dit Pochettino, il ne sert plus à rien », martèle le journaliste sportif.

Affaire à suivre donc…