Mercato OM : Le plan de Longoria pour signer une pépite espagnole

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2021 à 09:33

Depuis quelques jours, l’ OM se met à rêver de Sergio Gomez. La direction marseillaise aurait même un plan pour boucler sa signature.

OM Mercato : Pablo Longoria fonce sur Sergio Gomez

C’est l’une des priorités de l’ Olympique de Marseille. Alors que Jordan Amavi ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, les dirigeants marseillais s’activent déjà en coulisse pour faire venir un nouveau latéral gauche de qualité à Marseille. Plusieurs pistes ont été activées dans ce sens et l’une d’entre elles mène à Sergio Gomez, du club d’Anderlecht.

Véritable sensation dans le championnat belge, le latéral gauche espagnol réalise un but de saison impressionnant en comptabilisant 5 buts inscrits et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. De telles performances attirent forcément des convoitises. Le LOSC, le Stade Rennais, Manchester United et Everton s’ajoutent à la longue des prétendants pour le joueur de 21 ans. Mais selon les informations de La DH Les Sports+, c’est bien l’ OM qui a pris une longue d’avance sur ses concurrents.

Les dirigeants de l’ OM souhaitent s’attacher les services de Sergio Gomez dès l’ouverture du prochain mercato hivernal et auraient déjà entamé les premières manoeuvres pour sa venue en Ligue 1. Cette éventuelle transaction sera forcément coûteuse, car Anderlecht s’attend à recevoir un joli chèque avant de céder sa pépite espagnole.

Des ventes pour financer le recrutement de Sergio Gomez

L’ OM devra donc trouver les financements nécessaires pour recruter Sergio Gomez. Et cela passe sans doute par la vente de bons nombres de joueurs marseillais. Le président Pablo Longoria a été clair sur ce point, il faudra vendre afin de renflouer les caisses du club qui sont dans le rouge. Une liste de joueurs susceptibles de quitter le navire phocéen a même déjà fuité dans la presse. Les noms de Leonardo Balerdi, Jordan Amavi et Luis Henrique sont cités. Ces trois joueurs, en manque de temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli, ne sont pas assurés de passer l'hiver à Marseille. L’OM espère toucher un joli chèque sur leur possible départ. Ce dégraissage aurait donc pour objectif de fiancer le recrutement de la pépite espagnole.