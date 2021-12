OM Mercato : Sampaoli indique la sortie à un indésirable !

Publié par Timothée Jean le 03 décembre 2021 à 18:55

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, ne compte pas sur Jordan Amavi et l’a clairement invité à se trouver un nouveau club dès cet hiver.

Lors du dernier mercato estival, Jordan Amavi avait décidé de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille dans l’espoir de s’assurer une place de titulaire au sein de l’effectif marseillais. Mais le latéral gauche doit sans doute s’en mordre les doigts. Depuis le début de la saison, le latéral gauche français ne bénéficie pas des bonnes grâces de son entraîneur. Il n’a disputé que deux petites rencontres sous les couleurs marseillaises cette saison, preuve qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli.

D’ailleurs, l’entraineur de l’ OM a confirmé cette tendance en conférence de presse ce vendredi, en indiquant que Jordan Amavi bénéficiait déjà d’un bon de sortie pour le mercato à venir. « C'est une situation particulière pour lui (…) il a souffert de notre système, avec ces trois centraux et un piston, alors que lui est plus un latéral linéaire, qui fait des allers-retours dans son couloir. Quand on l'a essayé en troisième défenseur central ou en latéral hybride ça ne s'est pas très bien passé pour lui, donc il n'a pas beaucoup joué. Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie », a-t-il déclaré devant les médias.

Quelle sera la future destination de Jordan Amavi ?

Lié à l’ OM jusqu’en juin 2025, Jordan Amavi ne sera donc pas retenu par Jorge Sampaoli, s’il souhaitait changer d’air lors du prochain mercato. Des clubs étrangers s’activent déjà en coulisses en vue d’arracher sa signature. Le club de Fenerbahçe aimerait bien l’attirer en Turquie cette saison. Reste donc à savoir quelle sera la décision finale de l’ancien joueur de l'OGC Nice. La balle est désormais dans le camp du joueur !