Mercato Real Madrid : Un coup fumant à Chelsea se précise !

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 11:05

Après un été plutôt timide en termes de dépenses, le Real Madrid compte bien tout changer en 2022 et est proche de réaliser un super coup à Chelsea.

Le Real Madrid se rapproche de Rüdiger !

En fin de contrat en juin prochain chez les Blues, le défenseur allemand Antonio Rüdiger n’en finit plus d’agiter le marché des transferts. Auteur d’une saison 2020/2021 exceptionnelle, couronnée par un titre de champion d’Europe, l’ancien joueur de la Roma est au centre d’une lutte acharnée entre à peu près tous les gros cadors d’Europe, parmi eux, on compte notamment le PSG, le Real Madrid, le Bayern et plus récemment Tottenham et Man United.

Mais si Rüdiger attise autant les convoitises c’est parce que le joueur n’a toujours pas convenu de prolongations avec Chelsea et selon la presse britannique la situation serait irréversible. Dans cette course au joueur, le Real aurait pris une sacrée longueur d’avance sur ses concurrents dans le dossier cette semaine. Selon The Independent, les Merengue se seraient réunis avec Sahr Senesie, le frère et représentant du défenseur central, pour convenir d’un accord de principe. Une rencontre qui a eu lieu cette semaine à Madrid et qui aurait confirmé les envies de départ du joueur de Stamford Bridge.

Un nouveau coup superbe à 0€ pour Pérez

On le sait, le président madrilène, Florentino Pérez, raffole des signatures de joueurs en fin de contrat pour son mercato. A l’instar de David Alaba cet été, le Real Madrid se montre plutôt économe depuis quelques saisons, flairant à chaque fois les bons coups. Avec la fin de contrat l’été prochain d’Antonio Rüdiger, les Blancos ne vont pas laisser passer leur chance et pourraient bien accélérer les négociations pour rembarrer la concurrence.

Attention tout de même, le PSG, aussi sur le dossier, pourrait contrecarrer les plans des Merengue, en proposant un salaire mirobolant au joueur de 28 ans, de même pour Tottenham, qui selon Eurosport, préparerait une offre irrefusable au défenseur sous l’impulsion d’Antonio Conte.