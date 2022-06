Real Madrid Mercato : 60M€, l'énorme coup du Real à Chelsea finalisé !

Publié par Dylan le 02 juin 2022 à 21:13

Real Madrid Mercato : Le club merengue a annoncé l'arrivée d'un immense défenseur, titulaire indiscutable chez les Blues.

Real Madrid Mercato : Pérez boucle l'arrivée d'Antonio Rüdiger (Chelsea)

Après plusieurs semaines de négociations intensives, le Real Madrid a réalisé un de ses objectifs principaux du mercato estival : recruter Antonio Rüdiger. Le contrat était ficellé depuis un moment mais il manquait les derniers détails pour finaliser le transfert du désormais ex-défenseur central de Chelsea. Le taulier de 29 ans va découvrir la Liga, et va retrouver en club son partenaire en sélection, le milieu offensif allemand Toni Kroos.

Le club merengue a officialisé la venue du défenseur allemand sur les réseaux sociaux, à travers un communiqué. « Le Real Madrid est parvenu à un accord avec Antonio Rüdiger, qui s'engage avec le club pour les quatre prochaines saisons » peut-on notamment y lire. Pressenti depuis longtemps au Real Madrid, Antonio Rüdiger fait désormais partie de la famille des Merengues où il va tenter de s'y faire un nom comme il a pu le faire avec Chelsea. En effet, le joueur possède un beau palmarès avec les Blues, lui qui a remporté une Coupe du monde des clubs (2022), une Europa League (2019), une FA Cup (2018) et une Supercoupe d'Europe (2022) avec les Londoniens.

Un transfert estimé à 60 millions d'euros

En fin de contrat à Chelsea, le natif de Berlin a pourtant coûté une petite somme au Real Madrid, qui a dû régler son salaire, sa prime à la signature ainsi qu'une commission d'agent estimée elle à 15 millions d'euros. En tout, le club dirigé par Carlo Ancelotti a déboursé un peu moins de 60 millions d'euros pour s'offrir son nouveau taulier. Le joueur devrait former la nouvelle charnière madrilène avec Eder Militão, puisque David Alaba peut jouer aussi sur un côté. Avec seulement Jésus Vallejo et Nacho Fernandez comme autre solution défensive, l'arrivée d'Antonio Rüdiger va donc faire beaucoup de bien au Real.

Il s'agit d'autant plus de la première recrue estivale de l'été, après avoir essuyé le refus de Kylian Mbappé. À Madrid, l'imposant défenseur central allemand (1,90m) devrait avoir un vrai rôle de patron en charnière centrale, mais il est habitué. Le pilier de la Mannschaft a disputé cette saison 34 matchs de championnat avec les Blues pour 3 buts inscrits. Il a également joué toutes les rencontres de Ligue des Champions à une exception près (9). Après 5 saisons à Chelsea, Antonio Rüdiger donc va s'illustrer en Liga, où il espère évidemment s'intégrer le plus rapidement possible avec le récent champion d'Europe.