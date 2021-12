Barça Mercato : Un nouveau prétendant top secret pour Dembélé !

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 12:05

Au centre de nombreuses convoitises venues d'Angleterre, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le Barça pour une destination inattendue.

Tuchel veut jouer un sale coup au Barça

C’est le dossier qui obnubile les dirigeants du FC Barcelone, dans quelques semaines, l’attaquant français Ousmane Dembélé, pourra officiellement se mettre en contact avec des clubs étrangers, soit 6 mois avant la fin de son contrat en Catalogne. Une situation qui crispe les supporters blaugrana, qui voient à chaque fois le champion du Monde 2018 refuser tour à tour les différentes offres de prolongations du club, se rapprochant toujours plus d’un départ. Si le joueur de 24 ans est vivement associé à un départ vers Newcastle ou Manchester United, ce dernier pourrait finalement rallier une tout autre écurie.

Comme le rapporte le Mundo Deportivo, le Barça suspecterait Chelsea de vouloir secrètement enrôler leur joyau. Thomas Tuchel mènerait le dossier dans l’ombre et profiterait de la très bonne forme des Blues ces derniers temps, pour devancer la concurrence sur le dossier. Face à des clubs comme Man United (6ème de Premier League et pas sûr d’accéder à la LDC) ou Newcastle (19ème) les Blues aurait un avantage certain sur le dossier d’un point de vue sportif. Pour rappel, l’ancien coach du PSG a connu Dembélé lors de son passage au Borussia Dortmund.

Le Barça n’abandonne pas Dembélé !

Si ces dernières semaines la tendance est à un départ du Français de Catalogne, le FC Barcelone semble ne pas avoir baissé les bras et préparerait une ultime offre au joueur afin de le faire plier avant janvier. Selon la presse ibérique, une réunion est prévue avant noël entre les dirigeants du club et Moussa Sissoko, l’agent du joueur. Le Barça devrait augmenter l’offre salariale de Dembélé tout en lui incluant une clause en fonction de son rendement par saison. Souvent blessé depuis son arrivée chez les Blaugrana, l’attaquant tricolore verrait ses revenus augmenter en fonction de ses buts et passes décisives.