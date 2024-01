Déterminé à obtenir le renfort de Nordi Mukiele durant ce mercato hivernal, le Bayern Munich se montre désormais confiant pour l’arrivée du défenseur du PSG.

Mercato PSG : Contacts positifs entre le Bayern Munich et Paris pour Nordi Mukiele

Pas vraiment dans les plans de Luis Enrique au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele s’est résolu à répondre favorablement à l’appel du Bayern Munich en vue d’un transfert lors de ce mercato hivernal. Il faut dire qu’en cas d’absence du titulaire au poste de latéral droit, Achraf Hakimi, le technicien espagnol préfère aligner Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery à la place de Mukiele, qui est pourtant l’unique spécialiste du poste.

Excédé par cette situation, l’ancien joueur du RB Leipzig a donné son accord au club bavarois pour une arrivée cet hiver. Et d’après les informations de Fabrizio Romano, les contacts sont positifs entre les dirigeants du Paris SG et leurs homologues du Bayern Munich et les discussions ont repris autour d’un prêt de l’international français de 26 ans. Le Rekordmeister serait d’ailleurs prêt à faire un énorme effort financier pour convaincre le PSG de lui céder le défenseur formé à Montpellier.

Le Bayern Munich assumera 100% du salaire de Mukiele

Un an et demi après son arrivée pour 12 millions d’euros, Nordi Mukiele s’apprête déjà à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Montreuil souhaite rejoindre le Bayern Munich et les pourparlers sont bien avancées avec la direction parisienne. Fabrizio Romano assure que le champion d'Allemagne en titre et le compatriote de Kylian Mbappé se montrent confiants pour boucler le deal dans le cadre d'un prêt avec option d'achat d’environ 25 millions d'euros, dans les jours à venir. Pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi, le Bayern se propose d’assumer 100% du salaire de Nordi Mukiele durant les six mois du prêt. Le Paris SG attend de trouver un remplaçant avant de signer le bon de sortie de son numéro 26.