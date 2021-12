OM : Le terrible aveu de Jorge Sampaoli avant le Lokomotiv

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 08:00

En marge de son dernier match de poules en Europa League, Jorge Sampaoli a fait le point sur les problèmes de l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli dresse un terrible constat pour l’OM

Marseille déjà éliminé de la Ligue Europa, l’OM peut encore sauver sa saison européenne. Ce jeudi, l’Olympique de Marseille peut être reversé en Ligue Europa Conference. Avant-dernier de sa poule, Marseille n’a besoin que d’un nul contre le Lokomotiv Moscou pour valider ce ticket. Néanmoins, Jorge Sampaoli entend finir cette campagne de Ligue Europa sur une bonne note. Après des nuls lors de ses quatre premiers rencontres, le technicien argentin a essuyé une défaite contre Galatasaray (4-2) lors de la dernière journée. Le coach marseillais souhaite donc signer au moins une victoire pour sa première campagne européenne avec le club phocéen. Avant ce match crucial contre le Lokomotiv, l’entraîneur a néanmoins relevé quelques carences de son équipe.

Les points faibles de Marseille selon Sampaoli

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille attend beaucoup des ailiers. « Ce qu’on attend des ailiers dans notre système, c’est qu’ils apportent des passes décisives, beaucoup de débordements. Quand Cengiz Ünder n’a pas été là, on n’a pas réussi à trouver ces passes clés, ces buts », a-t-il d’abord noté en conférence de presse. Jorge Sampaoli déplore également le manque d’efficacité de ses joueurs offensifs. « Nos milieux de terrain marquent davantage. On est moins tranchants offensivement. On domine, mais il nous manque cette efficacité […] Il faut qu’ils apportent plus de passes clés, de buts, sinon on va souffrir à chaque fois, même si on maîtrise la rencontre », a souligné le coach de l’OM. Reste maintenant à savoir si ses poulains répondront à ses attentes dès ce jeudi. À noter que l’Argentin dispose de son groupe au complet pour sa dernière sortie en Ligue Europa.

Le onze probable de l’OM contre le Lokomotiv

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi – Lirola, Payet, Konrad – Milik