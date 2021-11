OM : Le message de Sampaoli après l'élimination de Marseille

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 06:05

Jorge Sampaoli, l’entraîneur de Marseille, a réagi à la défaite de l’OM contre Galatasaray, synonyme d’élimination en Ligue Europa.

L’ OM sorti de la Ligue Europa par Galatasaray

Une victoire était impérative pour Marseille pour conserver ses chances de qualification pour les huitièmes de la Ligue Europa. Mais l’OM privé de Dimitri Payet, Valentin Rongier (suspendus) et Cengiz Ünder a chuté sur la pelouse de Galatasaray ce jeudi. Cette défaite (4-2) contre le club stambouliote a mis fin au rêve de qualification de Marseille en C3. Pour Jorge Sampaoli, son équipe était déjà en ballotage défavorable après ses contreperformances lors des quatre premières journées. Le club phocéen restait sur quatre matchs nuls avant de se rendre à Istanbul. « C’est une déception. On espérait se qualifier et finir premiers. Mais la qualification a été perdue avant, dans d’autres matches où on n’a pas su concrétiser notre supériorité. On est arrivés ici avec l’obligation de gagner et on s’est très vite retrouvés menés 2-0 », note le coach marseillais cité par L’Équipe.

L’optimisme de Sampaoli pour la suite de la saison

Déçu par l’élimination prématurée de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli reste néanmoins optimiste. Le coach de l’OM estime que son équipe est en mesure de conserver sa troisième place dans son groupe. Une position qui assurerait alors à Marseille d’être reversé en Ligue Europa Conference. Contre le Lokomotiv Moscou, le tacticien marseillais entend jouer le coup à fond pour rester en Coupe d’Europe. Le club phocéen possède une avance de deux unités avant de recevoir son adversaire russe au Vélodrome dans deux semaines. « Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et de continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner […] Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voulons la jouer. Mais nous devrons nous améliorer », indique « El Pelado ».