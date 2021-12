Barça Mercato : Après la défaite, Barcelone met en vente une légende

Publié par Thomas le 09 décembre 2021 à 17:26

Après sa lourde défaite contre le Bayern et son élimination en Ligue des champions, le Barça a pris une décision forte en plaçant une légende sur le marché.

Barça Mercato : ter Stegen sur le départ

Décidément les problèmes s’enchaînent au FC Barcelone. Si l’on pensait les Blaugranas métamorphosés après le départ de Ronald Koeman et l’arrivée dans la foulée de Xavi, le club catalan est retombé dans ses travers ce mercredi en se faisant éliminer de la Ligue des champions en poule. Défait logiquement à l’Allianz Arena contre une redoutable équipe du Bayern (3-0), le Barça subit les lourdes conséquences de plusieurs choix controversés de ses dirigeants ces derniers mois. Le chaos est total pour Xavi et le Barça, qui doivent désormais composer le reste de la saison sans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Juste après cette débâcle historique, les dirigeants blaugranas ont pris une décision incroyable concernant son mercato, en décidant de mettre sur le marché des transferts son gardien star Marc-André ter Stegen. Comme l’avance le journaliste Gerard Romero, le Barça a décidé de se séparer de son portier allemand afin de récupérer des fonds suffisants pour reconstruire une équipe solide. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015, l’international Allemand fait partie des meilleurs gardiens de sa génération. Néanmoins, depuis plusieurs mois, ter Stegen n’est plus que l’ombre de lui-même et ne semble plus aussi impérial qu’avant dans les cages barcelonaises.

Des ventes pour reconstruire l’équipe

Le joueur de 29 ans n’est pas le seul à avoir été mis sur le mercato. Sergiño Dest ou encore Memphis Depay devraient eux aussi faire leurs valises de Catalogne. L’objectif du Barça est d’engranger assez de finances pour pouvoir mener à bien un mercato ambitieux en 2022, notamment en enrôlant de grands attaquants, problème majeur de l’équipe à l’heure actuelle. En ligne de mire, le FC Barcelone prévoit notamment de recruter Erling Haaland l’été prochain, ainsi qu’un milieu de terrain de haut standing.