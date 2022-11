Barça Mercato : Barcelone prend une grosse décision pour recruter

Publié par Thomas G. le 23 novembre 2022 à 06:15

Interdit de recrutement par la Liga, le Barça aurait pris une importante décision pour pouvoir recruter lors du mercato hivernal.

Quelques mois après un été mouvementé, le FC Barcelone souhaiterait de nouveau être l’un des acteurs majeurs du mercato hivernal. Les Blaugranas sont conscients de l’écart de niveau qui subsiste avec les meilleures équipes européennes qualifiées pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le Barça veut ainsi recruter cet hiver pour renforcer l’effectif de Xavi. À l’heure actuelle, les Blaugranas sont interdits de recrutement par la Liga, selon le président Joan Laporta. Cette sanction est due à la masse salariale trop importante du FC Barcelone. Le Barça doit donc réduire cette masse afin d'être actif sur le marché des transferts.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les Blaugranas auraient d’ores et déjà trouvé une solution à ce problème. Le média catalan indique que les dirigeants du FC Barcelone veulent faire signer des nouveaux contrats à Marc-André ter Stegen et à Frenkie de Jong. Ces nouveaux bails permettront au Barça de réduire la masse salariale en prolongeant ces deux cadres. La signature d’un nouveau contrat avec de Jong aurait également pour conséquence l’annulation de la prime de fidélité prévue dans l’ancien contrat du milieu néerlandais. Grâce à cette prime, l’ancien prodige de l’Ajax devait toucher 17 millions d’euros supplémentaires cette année. Reste à savoir si Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong souhaiteront voir leur contrat réévaluer.

Barça Mercato : La balle est dans le camp du FC Barcelone

Le FC Barcelone doit agir avant de pouvoir engager des nouveaux joueurs lors du mercato hivernal. Le Barça doit réduire sa masse salariale, soit en réévaluant certains gros contrats ou en vendant plusieurs joueurs. Memphis Depay, Franck Kessié et Hector Bellerin sont les favoris pour un départ cet hiver après une première partie de saison compliquée. L’avenir de Jordi Alba est également en pointillé, son départ pourrait permettre au Barça de faire d’importantes économies.