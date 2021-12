Barça : Lenglet crée la polémique après la défaite au Bayern

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2021 à 12:52

Clément Lenglet s’est attiré la colère des supporters barcelonais après son sourire affiché avec Robert Lewandowki suite à la défaite du Barça face au Bayern Munich.

Ce mercredi soir, Clément Lenglet et ses coéquipiers du Barça devaient impérativement s’imposer face au Bayern Munich afin de poursuivre l’aventure en Ligue des champions. Mais les Barcelonais, en difficulté depuis le début de la saison, sont passés à côté de leur rencontre. Les Catalans ont reçu une grosse claque de la part de l’ogre bavarois, en s’inclinant (3-0) à l’Allianz Arena. Le FC Barcelone sort donc de la compétition par la petite porte et retrouvera la Ligue Europa. Une élimination à ce niveau de la compétition qui n’était plus arrivée depuis de plus de 21 ans.

Mais au-delà de ce naufrage collectif, un autre évènement passe mal auprès des supporters du FC Barcelone. En marge de cette défaite, Clement Lenglet est resté quelques minutes supplémentaires sur la pelouse afin d’échanger avec l’un de ses bourreaux, Robert Lewandowski, tout en esquissant un large sourire. Ce geste du Français ne passe pas du tout en Espagne vu les circonstances du club barcelonais.

FC Barcelone : "Clément Lenglet , tu n’as pas honte"

Ce comportement du défenseur tricolore a en effet suscité le mécontentement de bon nombre de supporters et observateurs du Barça, à commencer par le journaliste Jota Jordi d’El Chiringuito. « Clément Lenglet, tu n’as pas honte. Des millions de personnes pleurent et toi tu ris après le match », a lancé ce chroniqueur pro-Barça. Le journaliste catalan trouve le geste du Français inadmissible après une telle élimination en Ligue des champions. Et il n’est pas le seul à s’indigner devant ce cliché passé en boucle sur les réseaux sociaux. Le défenseur français a reçu une vague de critiques en Espagne.