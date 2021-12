OL Mercato : Succession de Juninho, deux noms dévoilés

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 18:56

Juninho veut quitter l’ OL en janvier et l’a fait savoir au club. Jean-Michel Aulas s’active pour le remplacer. Deux pistes sont dévoilées.

OL : Juninho avance son départ de Lyon

Juninho avait annoncé son envie de partir de l’ OL à l’issue de la saison et de son contrat en juin 2022. Trois semaines plus tard, il a fait savoir qu’il souhaite partir plus tôt que prévu pour permettre à l’Olympique Lyonnais de trouver rapidement un nouveau directeur sportif en vue du mercato estival prochain. « C’est mieux, pour que le club prépare déjà la suite et j’ai aussi besoin d’arrêter », a confié le dirigeant brésilien à l’AFP. Lors de sa première annonce, ce dernier avait évoqué « une fatigue mentale énorme. Dans ma tête, c’était pour trois saisons. […] J’ai envie de me reposer un peu », avait-il justifié.

Toujours muet sur le départ annoncé par Juninho, Jean-Michel Aulas est préoccupé par son équipe qui vient d’écoper du retrait d’un point à cause des incidents du match contre l’OM, le 21 novembre. L’ OL est certes toujours 12e au classement, mais compte désormais 7 points de retard sur la 3e place du podium occupée par le Stade Rennais. Malgré cela, le président des Gones cherche le successeur de Juninho en coulisses.

Patrick Müller et Rémi Garde dans l'esprit d'Aulas

Outre le nom de Luis Campos (ex-AS Monaco et LOSC) qui circule à Lyon ces derniers jours, la direction du club rhodanien songe à d’autres anciens joueurs du club, comme l’emblématique N°8. Et selon Le Progrès, Patrick Müller (44 ans), actuellement en poste à l’UEFA, est dans l'esprit de Jean-Michel Aulas. Le nom de l’ex-défenseur central avait été associé à son ancien club avant la nomination de Juninho en mai 2019. Le Suisse a défendu les couleurs lyonnaises d’abord entre 2000 et 2004, puis de 2006 à 2008.

Un autre ancien de la maison OL serait également pressenti. Il s’agit de Rémi Garde, qui avait aussi été sondé par le passé pour occuper le poste de directeur sportif. Le technicien de 55 ans est un ancien milieu de terrain de Lyon, son club formateur (1984-1993). Il a été ensuite directeur du centre de formation en 2010, puis entraîneur principal du club de Jean-Michel Aulas de juin 2011 à mai 2014.