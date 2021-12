RC Lens : Haise mobilise ses joueurs pour les derniers matches

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 20:56

Avant les trois derniers matches du RC Lens en 2021, Franck Haise a répondu sèchement aux joueurs qui se plaignent du manque de temps de jeu.

RC Lens : Trois matches à l'extérieur pour boucler l'année

Il reste encore deux matches de Ligue 1 et un match en Coupe de France au calendrier du RC Lens pour boucler l’année. Plus concrètement, le RCL affrontera le FC Nantes au Stade de la Beaujoire (le vendredi 10 décembre), puis croisera le fer avec le Stade Poitevin en 32es de finale de la Coupe de France (le dimanche 19 décembre) et sera opposé à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (le mercredi 22 décembre). Trois matches à l’extérieur que Franck Haise souhaite évidemment gagner, afin d’aller plus sereinement en vacances lors de la trêve hivernale.

Lors du premier match de cette série, le RC Lens ne pourra pas compter sur son meneur de jeu, Gaël Kakuta (touché au mollet contre le PSG) , mais aussi Wesley Saïd (aux ischio-jambiers), Jonathan Clauss et Cheick Doucouré. Si les deux premiers sont blessés, les deux autres sont suspendus pour la 18e journée du championnat.

Franck Haise demande à ses joueurs de se tenir toujours prêts

Pour atteindre l'objectif du Racing Club de Lens à la mi-saison, Franck Haise compte sur tous les joueurs, y compris ceux qui n’ont pas de temps de jeu en ce moment. Il a demandé à ces derniers de se tenir prêt à tout moment et de montrer leur implication. « C’est d’abord à eux d’être opérationnels. Quand on est joueur de foot, ça fait partie du job », a-t-il déclaré avant le match contre le FCN. « Il y a 14-15 joueurs qui jouent plus régulièrement et après, il y a les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu. Mais c’est à chaque joueur de montrer au quotidien qu’il est performant. C’est la meilleure manière de montrer qu’il peut répondre présent quand on fait appel à lui », a expliqué l’entraîneur du RC Lens.

Pour finir, ce dernier a martelé aux joueurs qui jouent peu ou pas du tout : « C’est mon job de faire des choix et celui du joueur de pouvoir répondre présent à tout moment. » Les Sang et Or sont 5es de Ligue 1, à 2 points de la 3e place du podium occupée par l'OM.