OM Mercato : Les confidences de Longoria sur les débuts de Gerson

Publié par Ange A. le 10 décembre 2021 à 00:36

Alors que des tensions sont évoquées entre Gerson et Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a justifié les débuts compliqués du Brésilien à l’OM.

Longoria vole encore au secours de sa recrue phare

Après Luis Henrique en 2020, l’Olympique de Marseille s’est encore offert un espoir brésilien cet été. Cette fois, l’OM a cassé sa tirelire pour boucler le transfert de Gerson Santos da Silva. Le club phocéen a déboursé un montant estimé à 25 millions d’euros pour débaucher le milieu du CR Flamengo. Pour le moment, les attentes restent grandes concernant le joueur de 23 ans. Lequel reste néanmoins sur deux buts lors de ses deux dernières apparitions en championnat. Depuis sa signature à Marseille, Gerson a inscrit trois réalisations au total et délivré deux passes décisives en 15 rencontres.

Président de l’OM, Pablo Longoria est revenu sur les débuts poussifs de sa recrue phare du dernier mercato estival. « Il a fallu digérer sa première sélection avec le Brésil, qui était l’accomplissement d’une vie. Gerson venait aussi d’enchaîner 18 mois de compétition officielle quand il est arrivé à l’OM en juillet, quand les autres joueurs entamaient la préparation estivale à bloc, après leurs vacances », a expliqué le dirigeant olympien dans les colonnes de L’Équipe.

Des tensions entre Gerson et Sampaoli ?

Cette sortie de Pablo Longoria intervient alors que le quotidien sportif a révélé que Gerson a eu « une discussion houleuse » avec Jorge Sampaoli. Le coach de l’OM reprocherait à l’international auriverde son repositionnement tactique ainsi son manque de rythme et d’intensité. Néanmoins, le technicien argentin l’a convoqué et même titularisé pour son dernier match de Ligue Europa remporté contre le Lokomotiv Moscou (1-0). L’Olympique de Marseille jouait sa survie en Coupe d’Europe contre le club russe. Grâce à ce succès, le club phocéen finit 3e de son groupe et disputera la Ligue Europa Conference.