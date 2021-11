OM Mercato : Gerson, une erreur de casting pour Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 20:51

Arrivé en grande pompe à l’Olympique de Marseille, Gerson réalise un début de saison décevant sous ses nouvelles couleurs. Au point de susciter diverses interrogations sur son transfert.

OM Mercato : Gerson en difficulté à Marseille

Le mariage entre Gerson et l’Olympique de Marseille ressemblait à une évidence, tant le nom du milieu de terrain brésilien revenait avec insistance du côté du Vieux Port. Les dirigeants marseillais ont alors sorti le chéquier pour le faire venir à Marseille cet été, où il était appelé à briller. Son registre, son gabarit, son intelligence, sa polyvalence, tout indiquait que le joueur de 24 ans devait passer un cap dans sa carrière en s’engageant en faveur de l’OM. Une idée confirmée par ses premiers pas en Ligue 1, où il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Des débuts flatteurs pour ce Brésilien recruté à prix d’or, soit environ 25 millions d’euros (bonus compris).

Mais depuis, Gerson accuse le coup en multipliant des prestations décevantes. Le week-end dernier, l’international brésilien a livré une pâle copie face au FC Metz (0-0) et s’attire les foudres supporters de l’ OM. Il a été sifflé par une partie du public du Vélodrome face aux Messins. Une contestation plus ou moins logique selon Christian Cataldo, lequel a tenu à justifier son avis. « Je n’ai pas sifflé Gerson personnellement. Mais je comprends que certains supporters attendent plus de lui. Car l’OM a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter », a-t-il déclaré sur sur BFM Marseille Provence.

Gerson "apporte zéro pour le moment"

Arrivé avec l’étiquette de recrue la plus chère de Marseille cet été, Gerson peine à justifier le gros montant déboursé pour son transfert. Ce qui remet forcément en cause le choix de Jorge Sampoali, qui a milité pour sa venue à l’ OM. « C’est un joueur qui devait apporter une plus-value dans l’équipe. Alors qu’il apporte zéro pour le moment… C’est peut-être une erreur de casting », a estimé le président des Dodgers. Christian Cataldo espère par ailleurs que Gerson retrouvera très vite son meilleur niveau à l’ OM. En tous cas, la vie de Gerson à Marseille est loin d’être un fleuve tranquille.