OL Mercato : Le départ de Juninho de Lyon déjà regretté

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 10:15

Juninho a décidé de quitter l’ OL cet hiver. Son départ laisse déjà un énorme regret surtout chez ses compatriotes qu’il a fait venir à Lyon.

Alors que son contrat prend fin en juin 2022, Juninho a décidé de partir plus tôt de l’ OL, en janvier précisément, afin de donner du temps au club rhodanien de recruter un nouveau directeur sportif, en vue du mercato estival prochain. « C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter », a justifié le dirigeant des Gones, tout en précisant qu’il est épuisé par une fatigue mentale énorme. « Dans ma tête, c’était pour trois saisons. J’ai envie de me reposer un peu », a-t-il indiqué.

Réagissant au départ annoncé par Juninho de l'Olympqiue Lyonnais, Henrique (Silva Milagres) n’a pas caché sa tristesse. Il avoue regretté déjà son compatriote. « Moi comme tout le vestiaire, on voulait vraiment qu'il reste. On est tous très tristes que Juninho parte », a déclaré le défenseur brésilien en conférence de presse. « Il est comme un père pour nous, et c'est un exemple. Sa présence était vraiment importante pour tout le monde. On perd un grand homme et un grand professionnel », a-t-il poursuivi.

Le défenseur latéral gauche a signé à l’ OL pendant le mercato estival 2021 en provenance de Vasco de Gama (Brésil), grâce à Juninho. Il a débarqué librement à l’issue de son contrat avec le club brésilien et a signé un contrat de 3 saisons, jusqu’en juin 2024.

Bruno Guimarães et Lucas Paqueta sont aussi déçus

Bruno Guimarães, un autre brésilien que l’ancien numéro 8 de Lyon a fait venir au club, avait exprimé sa grosse déception après la première annonce de Juninho en novembre. « Quand il l’a annoncé, j’étais triste, car c’est lui qui est allé me chercher au Brésil. Il nous a fait venir avec Lucas Paqueta », avait-il réagi. « J’espère qu’il va changer d’avis. J’aime beaucoup Juninho, car comme moi il aime les défis, mais j’espère vraiment qu’il va rester à l’ OL », avait espéré le milieu de terrain transféré de l’Athletico Paranaense (Brésil) en janvier 2020 contre 20 M€.