ASSE : Polémique, les supporters stéphanois répliquent à Romeyer

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 19:15

Recadrés par Roland Romeyer, les supporters ultras de l’ ASSE ont répliqué à l’attaque du président du Directoire de leur club si cher.

ASSE : Roland Romeyer s'attaque à « quelques abrutis »

En colère contre les deux présidents de l’ ASSE, dont ils exigent le départ du club depuis des mois, les supporters ultras stéphanois se sont fait recadrer par Roland Romeyer. Dans des propos confiés à France Bleu, il a remis ses détracteurs à leur place. « S'il y a quelqu'un ici, à Saint-Étienne, qui a fait plus que moi (pour le club) depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique, parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis », a martelé le dirigeant sur al radio cette semaine. Pour mémoire, Roger Rocher a été président de l’ ASSE de 1961 à 1982. C’est sous lui que le club ligérien a écrit les belles pages de son épopée glorieuse.

« Romeyer est sur une autre planète », selon les supporters stéphanois

Se sentant visés, les supporters mis au défi par l’associé de Bernard Caïazzo ont immédiatement répliqué à ce dernier. Ils ont accroché une banderole à L’Etrat sur laquelle ils ont répondu au dirigeant de 76 ans. « Roger Rocher a fait entrer l' ASSE dans une autre galaxie, Roland Romeyer, toi tu es juste sur une autre planète », ont-ils écrit.

Par ailleurs, les supporters des Verts sont interdits de déplacement chez leur adversaire, Lyon-La Duchère (club de National 2), lors des 32es de finale de la Coupe de France. En effet, selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters stéphanois chez leur voisin, lors du match du dimanche 19 décembre. En revanche, les fans des Verts sont autorisés à se rendre à Reims, ce samedi (21h), mais leur nombre a été limité à 450 par la préfecture de la Marne d'après L'Équipe.