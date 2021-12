PSG Mercato : Leonardo obtient un accord verbal pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2021 à 13:45

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent déjà au PSG. Leonardo se rapproche d’un gros coup pour le club parisien.

Le PSG va lever l’option pour Di Maria

Si la prolongation de Kylian Mbappé est la priorité des priorités au Paris Saint-Germain, Leonardo ne néglige pas pour autant certains dossiers qui ont besoin d’être résolus par la direction sportive. Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien fait ainsi un point sur les prolongations de certains joueurs du club de la capitale, dont Angel Di Maria.

Lié aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2022, le milieu de terrain offensif argentin dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat signé en mars dernier. Et selon les informations du journal régional, « un accord verbal existe entre les deux parties et sauf retournement de situation, l’année optionnelle sera levée au printemps prochain. » Une très bonne nouvelle pour l’attaquant de 33 ans avait déjà rappelé son désir de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Di Maria veut poursuivre avec le Paris SG

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros, Angel Di Maria veut terminer sa carrière européenne au Paris Saint-Germain avant d’aller prendre sa retraite en Argentine, précisément à Rosario Central. Interrogé le mois dernier sur son avenir, l’ancien ailier du Real Madrid avait clairement confirmé la tendance pour son avenir.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », avait confié Di Maria avant d’annoncer son retour à Rosario.

« Rosario Central est toujours présent, je l'ai toujours là... L’idéal pour moi serait de prendre ma retraite à Central, d'y aller quand je me sens bien, d'être à mon meilleur pour leur donner tout ce que Central m'a donné », avait-il ajouté.