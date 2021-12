OL : Sanction, Bosz en remet une couche sur l'OM avant le LOSC

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 20:15

Peter Bosz est revenu sur la sanction infligée à l’ OL pour les incidents contre l’OM en novembre. Il en remet une couche sur le club phocéen.

OL : Peter Bosz ne comprend pas la décision de la LFP

La Ligue de football professionnel (LFP) a retiré un point à l’ OL pour le jet de bouteille de l’un de ses supporters sur la tête de Dimitri Payet, lors de l’Olympico arrêté après 5 minutes de jeu. De plus, le club rhodanien va rejouer le match contre l’Olympique de Marseille à huis clos à une date ultérieure. Poussé à se prononcer sur la décision de la Commission de Discipline de la Ligue, Peter Bosz a exprimé sa grosse déception.

« Je suis très déçu. Ce qui s'est passé n'était pas bien, mais punir le club… » a-t-il réagi en conférence de presse. « Il y avait 60 000 personnes dans le stade et il y a un fou qui fait ça (un jet de bouteille sur Dimitri Payet)... un point (en moins) », a déploré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. « Pour les joueurs, je ne comprends pas, surtout que c'est Marseille qui a refusé de jouer après. J'étais dans le vestiaire de l'arbitre et il a très clairement dit : 'on va rejouer', mais Marseille a refusé. Maintenant, c'est nous qui sommes punis. Bien sûr, c'est l'un de nos supporters, mais... non. Je ne comprends pas », a déclaré l’entraîneur de l’ OL.

Huis clos : le coach des Lyonnais regrette pour les supporters

Sur le huis clos, Peter Bosz s’est dit surpris par une décision qui pénalise des milliers de supporters qui ne sont pas responsables de l'acte posé par le fan de 32 ans. « Le huis clos ? J'ai appris ce mot […] . Là encore, on punit les bonnes personnes qui étaient dans le stade et ce n'est pas comme il faut », a-t-il regretté. Notons que l' OL est toujours 12e, mais avec désormais 22 points, soit 7 de moins que l'OM, actuel 3e du podium.