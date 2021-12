Mercato OM : Mandanda dans le dur, une décision tombe à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2021 à 20:45

48 heures avant le match Strasbourg-OM, Jorge Sampaoli a parlé ce vendredi en conférence de presse de la situation de son gardien but, Steve Mandanda.

Mercato OM : Sampaoli ne garantit rien à Mandanda

Les temps sont durs pour Steve Mandanda. Gardien de but historique de l’Olympique de Marseille, l’international français doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu sous le maillot marseillais. Il a perdu son statut d’incontournable dans les cages phocéennes au profit de Pau Lopez, arrivé cet été en provenance de l’AS Rome. Une relégation brutale sur le banc de touche difficile à vivre pour Steve Mandanda, qui a même perdu sa place en équipe de France.

Et si le gardien de 36 ans a été titularisé, à la surprise générale, ce jeudi soir contre le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa (victoire 1-0), sa situation à l’ OM ne devrait pas s’améliorer pour autant. Jorge Sampaoli l’a clairement fait savoir en conférence de presse d’avant-match. "Il Fenomeno" n’est pas assuré de jouer les coupes. "Je ne peux pas promettre une compétition à un joueur, ce n'est pas dans ma nature. C'est une promesse que je peux rompre plus tard", a confié Jorge Sampaoli.

Steve Mandanda vers un départ cet hiver ?

Recordman du nombre de matchs avec l’ Olympique de Marseille, Steve Mandanda souffre visiblement de la concurrence avec Pau Lopez. L’entraîneur marseillais a indique’ il n’a pas encore établi une hiérarchie dans les buts du club marseillais. « Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T », a-t-il indiqué, expliquant que tout reste encore possible. Sauf que ce traitement commencerait à agacer le portier français. Et les chances de le voir quitter le club augmentent aussi. Selon les dernières nouvelles, Steve Mandanda ne fermerait plus la porte à un départ de l’ OM. Il serait déjà à l'écoute d'éventuelles offres au mercato hivernal.