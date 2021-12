OM Mercato : Un départ monumental enclenché à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2021 à 14:41

Le coach de Jorge Sampaoli a engendré des bouleversements à l’ OM. Le club phocéen pourrait désormais perdre l’un de ses cadres dès l’ouverture du mercato hivernal.

OM Mercato : Mandanda ouvert à un départ de Marseille ?

L’histoire d’amour entre Steve Mandanda et l’Olympique de Marseille touche peut-être à sa fin. Devenu une référence dans les buts de l’ OM, le portier tricolore n’est pas certain de passer l’hiver dans la cité phocéenne. Et pour cause, la gestion de Jorge Sampaoli laisse penser que son départ est plus qu’envisageable.

L’entraineur argentin préfère en effet miser Pau Lopez - arrivé en prêt de l’AS Rome- au détriment de Steve Mandanda. Le gardien de 36 ans doit désormais se contenter que d’un faible temps de jeu à Marseille. Il n’a disputé que 4 matchs sous le maillot phocéen cette saison, toutes compétitions confondues. Et ce n'est pas tout. Le gardien de but de 36 ans a également perdu sa place au sein de l’équipe de France. Une relégation brutale, difficile à accepter pour Steve Mandanda.

Comme l’indique Le Quoitidien du Sport, le champion du monde 2018 supporte mal sa situation et ne serait plus fermé à l’idée d’un départ de l’ OM. En cas d’offre acceptable d’un autre club, Steve Mandanda n’hésiterait pas à faire ses valises de Marseille, où son contrat expire en juin 2024.

Steve Mandanda vise la Coupe du monde 2022

Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser la tendance sous les ordres de Sampaoli, Steve Mandanda espère donc profiter de la partie de saison pour relancer sa carrière sous d'autres cieux. Le portier français étudie, selon la source, la possibilité de rejoindre une équipe ambitieuse afin de retrouver du temps de jeu. Car il espère réintégrer l’équipe de France en vue du Mondial 2022 au Qatar. Mais il reste à savoir si la direction de l’ OM acceptera de céder son "monument" en plein milieu de saison. Cela semble très compliqué, mais pas impossible.