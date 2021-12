PSG Mercato : Avant Monaco, une grande nouvelle tombe à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2021 à 00:05

Le PSG reçoit l’AS Monaco dimanche soir au Parc des Princes. Avant ce choc de Ligue 1, le club parisien est associé à deux grosses nouvelles.

Contrat à vie entre Marquinhos et le PSG ?

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31,4 millions d’euros, Marquinhos s’est depuis imposé comme un élément indéboulonnable du onze de départ du Paris Saint-Germain. Huit ans plus tard, l’international brésilien de 27 ans est désormais le capitaine du club de la capitale et est considéré à ce jour comme l’un des meilleurs de la planète à son poste. Défenseur central de métier, Marquinhos a même évolué milieu de terrain défensif sous Thomas Tuchel.

Contractuellement engagé avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024, le joueur formé aux Corinthians pourrait voir son aventure parisienne s’inscrire encore plus longtemps dans le temps. En effet, à trois ans de la fin de son bail actuel, la prolongation du compatriote de Neymar n’est pas une urgence, mais « toutes les conditions sont réunies aujourd’hui pour que ce vœu se réalise. Le club a très envie de le garder le plus longtemps possible. Un mariage à vie est dans les tuyaux », assure le journal Le Parisien. Un voeu cher au joueur.

Marquinhos heureux et épanoui à Paris

Visiblement, les sirènes de Thomas Tuchel et Chelsea n’ont pas du tout impressionné Marquinhos lors du dernier mercato estival. Et bien que l’enfant de Sao Paulo dispose d’une belle côte sur le marché, son transfert n’a jamais été une option pour Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne qui serait disposée à le garder jusqu’à la fin de sa carrière. Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, Luan, frère de Marquinhos, a très clairement indiqué sa volonté de voir son frère « rester jusqu’à la fin de sa carrière » au Paris Saint-Germain. Un point de vue également partagé par le principal concerné.

« Finir ma carrière au PSG ? J’espère ! On sait qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On sait aussi qu’à un moment donné, les années passent et de nouveaux joueurs arrivent. On verra. Il y a de grands joueurs qui ont voulu aussi finir leur carrière ici, mais ils ont dû partir. Il y a des joueurs aussi qui ont réussi à finir leur carrière au PSG. Je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille aussi. Mes enfants sont nés ici. Il y a un grand lien pour la vie entre Marquinhos et Paris », a confié le défenseur brésilien il y a quelques mois.