OL Mercato : Barça, la sortie déjà indiquée à un ancien Gone ?

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 08:05

Parti libre de l’OL l’été dernier, un attaquant serait dans le collimateur de Xavi après la débâcle du Barça contre le Bayern en C1.

Encore un ancien de l’OL vers la sortie au Barça

La récente élimination du FC Barcelone en Ligue des champions va faire des victimes. Dario Montero assure ainsi que le nom de Memphis Depay figure désormais sur la liste noire de Xavi Hernandez. Le Néerlandais blessé lors de la défaite contre le Bayern Munich (3-0) ne répondrait pas aux attentes du successeur de Ronald Koeman. Depuis sa signature gratuite en provenance de l’Olympique Lyonnais, le joueur de 27 ans a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives. L’ancien capitaine de l’OL a terminé la phase de poules sans avoir inscrit le moindre but. Un bilan loin de satisfaire Xavi qui pousse déjà pour le départ de Samuel Umtiti, un autre ancien Gone en difficulté en Catalogne.

Memphis Depay parmi les indésirables de Xavi

Le journaliste d’El Chiringuito TV révèle que Memphis Depay n’est pas le seul joueur à avoir intégré la liste noire du nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le confrère espagnol assure que quatre autres joueurs sont désormais dans le collimateur du nouveau coach du Barça. Coupable sur le deuxième but du Bayern inscrit par Leroy Sané, Marc-André Ter Stegen serait également blacklisté par le technicien catalan. Idem pour Frenkie De Jong, Clément Lenglet et Sergiño Dest. Leurs départs pourraient survenir dans les prochains mois. Leurs ventes pourraient permettre au club catalan de renflouer ses caisses dans le rouge. Ces cessions permettraient en outre au Barça de recruter d’autres éléments pour relever le club à la peine depuis le départ gratuit de Lionel Messi au PSG. Reversés en Ligue Europa, les Blaugranas pointent également à la 7e place de La Liga avec 16 points de retard sur le Real Madrid, leader du championnat.