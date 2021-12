ASSE : Le mea culpa de Denis Bouanga après la défaite à Reims

Publié par Ange A. le 12 décembre 2021 à 06:35

Denis Bouanga s’est fait expulser samedi lors de la défaite de l’ ASSE à Reims (2-0). Le Gabonais s’est exprimé après son rouge.

Les excuses de Denis Bouanga après la défaite de l’ ASSE

Claude Puel limogé, l’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. Samedi, l’ASSE s’est inclinée sur la pelouse du Stade de Reims (2-0). Cette nouvelle défaite a été entachée par l’expulsion de Denis Bouanga. L’attaquant stéphanois a écopé d’un rouge après avoir poussé Ilan Kebbal après un accrochage. Le Gabonais a présenté ses excuses après la nouvelle déroute des siens et son carton rouge. « Je tenais vraiment à m’excuser pour ce geste qui a laissé mes coéquipiers à 10 ! Je prends entièrement la responsabilité de cette défaite. Je suis à fond vert et je me battrai jusqu’au bout pour le club », a posté l’attaquant des Verts sur son compte Instagram.

Bouanga recadré par Khazri

Nouveau capitaine de l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri s’est exprimé sur le carton rouge reçu par Denis Bouanga. Le Tunisien en appelle à plus de retenue de la part de son coéquipier. « C’est compliqué, on se met des bâtons dans les roues. Denis réagit mal, il doit être plus mature », a lancé le capitaine de l’ ASSE avant de remobiliser ses troupes. « On fait une deuxième mi-temps avec du courage, on se bat. Mais c’est compliqué parce qu'encore une fois, on se met en difficultés tout seul. Je ne sais pas si la situation nous crispe, mais il va falloir réagir parce qu’on est en danger et on doit montrer autre chose », a indiqué le buteur stéphanois. Derniers du championnat, les Verts vont tenter de relever la tête sans Bouanga lors de leur prochaine sortie.