PSG Mercato : Leonardo obtient un accord colossal pour Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2021 à 23:45

À l’approche du mercato hivernal, Leonardo s’active sur certains dossiers prioritaires. Le PSG tiendrait même déjà un accord de principe.

Accord de principe entre le PSG et Di Maria

Si Kylian Mbappé donne des sueurs froides aux dirigeants du Paris Saint-Germain concernant son avenir, ce n’est pas le cas pour la quatrième star offensive du quatuor magique de Mauricio Pochettino. Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United contre un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria n’est pas pressé de quitter le PSG.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin dispose d'une année supplémentaire en option. Contrairement à Mbappé, le milieu de terrain offensif de 33 ans n'a jamais fait mystère sur son souhait de terminer sa carrière européenne au Paris SG. D’après les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens et le compatriote de Lionel Messi sont sur la même longueur d'onde.

La radio métropolitaine assure ainsi qu’un accord de principe aurait d'ores et déjà été trouvé par les deux parties afin d’activer la dernière année en option. Di Maria devrait donc poursuivre dans la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Ensuite, sonnera l’heure du retour en Argentine.

PSG Mercato : Di Maria a les idées claires pour son futur

Heureux et épanoui à Paris, Angel Di Maria est chaud pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain une saison supplémentaire. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école. Je l’ai dit sur le site internet (du PSG), je voudrais partir d’ici par la grande porte, et si je pars c’est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », a déclaré Angel Di Maria il y a quelques jours à TNT Sports.

Si rien n’est encore officiel au niveau des démarches, le dossier devrait avancer rapidement dans les mois à venir. « Mon souhait est de terminer ma carrière à Rosario Central, mais pas en pré-retraite, je veux être en forme et pouvoir donner le meilleur de moi-même. Dans le football, on ne sait jamais. Je l’ai tellement dit déjà et il y a des situations qui m’ont poussé à rester ici, mais c’est un objectif que j’ai en tête », a précisé le protégé de Pochettino.

Affaire à suivre donc…