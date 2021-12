RC Lens Mercato : Fofana balance encore du lourd pour son avenir

Publié par Ange A. le 13 décembre 2021 à 00:25

Promu capitaine du RC Lens, Seko Fofana a encore dévoilé ses ambitions. De quoi jeter un léger froid sur son avenir chez les Sang et Or.

Seko Fofana affiche un souhait fort pour son avenir

Après un début de saison enchanteur, le Racing Club de Lens n’y arrive plus en Ligue 1 Uber Eats. Vendredi, le RC Lens a subi une remontada sur la pelouse du FC Nantes (3-2). Contre les Canaris, les Sang et or ont aligné leur cinquième match sans victoire en championnat. Au milieu de cette mauvaise passe de Lens, Seko Fofana a affiché un souhait fort pour son avenir. Le capitaine lensois révèle avoir de grandes ambitions européennes. « J’espère jouer la Ligue des Champions, ça fait partie de mes objectifs », a notamment lancé le milieu de terrain ivoirien au micro de Prime Video.

Un départ en vue du RC Lens pour Fofana ?

Après sa défaite à Nantes, le RC Lens n’occupe que la 6e place de Ligue 1. La bande à Seko Fofana accuse 4 points de retard sur le Stade Rennais, 3e du championnat. Pour autant, le milieu lensois se veut optimiste quant à l’atteinte de son objectif. « Je sais que j’ai le niveau donc je ne me pose pas trop de questions. Mais le plus important, c’est le collectif. Jusqu’où ira-t-il ? Je ne sais pas […] Ce qui est sûr, c’est qu’on va jouer chaque match à fond, aucune équipe ne me fait peur », a confié l’ancien joueur de l’Udinese.

Le milieu de terrain de 26 ans reste un joueur courtisé par des sérieux candidats à la Ligue des champions. L’été dernier déjà, Seko Fofana était sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du PSG en L1. Reste maintenant à savoir s’il réalisera son rêve à Bollaert. Il faudra au préalable mettre fin à la mauvaise passe en cours pour recoller au podium. Pour rappel, les Sang et or nont plus disputé la Ligue des champions depuis la saison 1998-1999. Une éternité pour le club nordiste !