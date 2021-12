OL Mercato : Un concurrent sur le dossier Sardar Azmoun ?

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2021 à 09:24

L’ OL a décidé de recruter Sardar Azmoun et les démarches sont en bonne voie. Mais un autre club intéressé par l’attaquant aurait débarqué.

OL : Le Bayer Leverkusen veut aussi recruter Sardar Azmoun

Sardar Azmoun est déjà d’accord avec l’ OL pour un transfert en janvier selon les informations de L’Équipe. Il ne reste donc plus qu’une entente entre le club de Ligue 1 et le Zénith Saint-Pétersbourg. Une étape décisive que la direction de l’Olympique Lyonnais négocierait en ce moment autour d’un transfert de 3 M€. Cependant, le journaliste italien Nicolo Schira croit savoir que le club russe est aussi à l’écoute d’autres propositions pour son avant-centre. Et il prêterait attention à un intérêt du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le club allemand serait ainsi prêt à contrarier les plans de l’ OL dans le dossier Sardar Azmoun. Ce dernier est sous contrat en Russie jusqu'au 30 juin 2022. Le Zénith est donc contraint de transférer l'international iranien cet hiver, sinon il partira librement à l'été.

D'autres pistes surveillées par l'Olympique Lyonnais

L’ OL a un besoin pressant de se renforcer offensivement cet hiver, car le club va perdre trois attaquants en janvier pour une durée de près d’un mois. En effet, Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe) vont rejoindre leur sélection respective lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) du 9 janvier au 6 février 2022. Évidemment le club rhodanien ne va pas les remplacer tous, mais il cherche au moins un joueur offensif. Et la rumeur évoque l’intérêt de l’ OL pour Anthony Martial qui a des envies d’ailleurs, à cause de son manque de temps de jeu à Manchester United cette saison. Lundi, le nom de l’ailier gauche néerlandais, Arnaut Danjuma du FC Villarreal, a été associé à Lyon où son compatriote Peter Bosz souhaiterait l'attirer.