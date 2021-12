PSG Mercato : Après Neymar et Messi, le Barça tient enfin sa revanche !

Publié par Thomas le 14 décembre 2021 à 16:00

En pleine crise sportive depuis le départ de Neymar et de Messi au PSG, le Barça pourrait rapidement obtenir sa vengeance en chipant un joyau au Paris SG.

PSG Mercato : Un premier grand départ à Paris cet hiver

C’était la grande annonce de ces derniers jours du côté de la capitale. Doté d’un effectif ultra-fourni, le Paris Saint-Germain avait mis un bon nombre de ses joueurs sur le marché des transferts. Si Mauro Icardi fait l’objet de fortes convoitises de la part de clubs italiens comme la Juventus, les Rouge et Bleu pourraient dans un premier temps perdre l’un de ses plus grands espoirs.

Selon le quotidien Sport, Xavi Simons pourrait rapidement faire ses valises du PSG pour rejoindre le FC Barcelone, son club formateur. Recruté par le Paris SG en 2019 de La Masia, le milieu de terrain néerlandais a de fortes envies de départ, lui qui peine à se frayer une place dans le groupe pro depuis le début de saison. Constamment barré par Mauricio Pochettino, le capitaine des U19 a vu cette semaine son agent, le sulfureux Mino Raiola, proposer les services de son protégé au Barça.

La nuit dernière, le président blaugrana, Joan Laporta, a rencontré dans un hôtel de haut standing l’agent italien pour évoquer le futur de plusieurs de ses joueurs. Si Erling Haaland et Paul Pogbaétaient les sujets phares de cet entretien, les deux hommes ont également évoqué la situation du joueur parisien et envisagé un retour cet hiver. Comme l'avance Fabrizio Romano dans son podcast Here We Go, le Paris Saint-Germain souhaite offrir un nouveau contrat à Xavi Simons. Néanmoins, Raiola s'oppose à une quelconque signature tant que le club ne lui apporte pas des garanties sur son rôle dans l'équipe première.

Le Barça dubitatif

Si Barcelone et notamment Joan Laporta rêve de prendre sa revanche sur le marché des transferts en extirpant un joueur au PSG, l’idée d’un retour de Simons au bercail laisse cependant les dirigeants perplexes. Bien que le club n’ait toujours pas digéré les départs successifs de Neymar et Messi vers le Parc des Princes, les Catalans pensent néanmoins que les priorités de recrutement doivent s’orienter vers le secteur offensif. Selon Sport, Laporta aurait déclaré à Raiola que son poulain évoluerait entre l’équipe B et l’équipe première en cas d'arrivée l'année prochaine. Déjà bien fourni en termes de jeunes talents au milieu (Pedri, Nico, Gavi...), Barcelone ne fait pas du joueur de 18 ans sa priorité absolue.