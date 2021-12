PSG Mercato : Coup de tonnerre, le Paris SG entame sa révolution !

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 13:25

Ce vendredi, le PSG a pris une décision énorme concernant son mercato hivernal. Le Paris SG a mis sept de ses joueurs sur le marché des transferts.

PSG Mercato : Leonardo prend une decisión exceptionnelle

Souvenez-vous, malgré un été rocambolesque et la signature des plus gros joueurs de la planète, le Paris Saint-Germain gardait tout de même un échec majeur concernant son dégraissage d’indésirables. Félicité pour être parvenu à enrôler le récent septuple Ballon d’Or, Lionel Messi, Leonardo garde tout de même quelques regrets sur ses ventes.

Si le directeur sportif parisien a réussi cet été à se séprarer de plusieurs joueurs, ces derniers sont pour la plupart en prêt, à l’image de Pablo Sarabia (Sporting CP), Thimotée Pembélé (Girondins de Bordeaux), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Alphonse Aréola (West Ham) ou encore Marcin Bulka (OGC Nice). Au total, le PSG n’aura connu comme rentrée d’argent que la vente de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen (seule vente du club). Un os de taille qui devrait cependant se régler cet hiver, puisque les Rouge et Bleu ont pris une décision radicale pour janvier : se séparer de sept joueurs de l’équipe !

Comme l’avance le site Foot Mercato, le Paris SG aurait placé sur la liste des transferts sept indésirables, que ce soit par soucis de liquidité, ou tout simplement à cause d’un niveau en deçà des exigences du club.

Trois départs annoncés en défense

Il fallait s’y attendre, l’arrivée de Sergio Ramos dans les rangs du Paris Saint-Germain cet été pousse logiquement certains joueurs à se trouver un nouveau point de chute. Si la situation de l’ancien joueur du Real Madrid avait de quoi inquiéter en début de saison, ses débuts remarqués contre l’ASSE le week-end dernier ont conforté chez les dirigeants parisiens l’idée d’un départ de Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Les deux défenseurs polyvalents ne se sont jamais réellement imposés dans la capitale malgré leur forte marge de progression à leur arrivée.

Autre départ inévitable dans ce secteur de jeu, celui de Layvin Kurzawa. L’ancien monégasque, qui a récemment prolongé jusqu’en 2024 a été relégué à la troisième place des latéraux gauche, après le retour de Juan Bernat et la signature cet été de Nuno Mendes. À 29 ans, le défenseur pourrait notamment rebondir en Angleterre où il garde une très belle cote, la Turquie est également attentive à sa situation.

Le milieu et l’attaque aussi chamboulés

L’entrejeu parisien n’échappe pas au dégraissage massif entrepris par Leonardo. Le directeur sportif brésilien aimerait se séparer dans un premier temps de son compatriote Rafinha et de Leandro Paredes.

L’ancien milieu du FC Barcelone, recruté dans l’urgence en octobre 2020 (alors libre de tout contrat) pour pallier aux blessures de Marco Verratti, a souvent livré des prestations moyennes, en dessous des attentes de ses entraîneurs successifs. Cette saison, Mauricio Pochettino ne l’a titularisé qu'à trois reprises en Ligue 1, et ce malgré les absences récurrente du milieu italien.

Pour Paredes, la situation est différente, le joueur est très apprécié du vestiaire et a parfois cotoyé le poste de titulaire au milieu de terrain. L’ancien joueur du Zénith représente néanmoins une source de liquidité au Paris SG non négligeable. Sous Pochettino, le joueur de 27 ans semble avoir perdu son statut d’indéboulonnable, un départ cet hiver pour plus de temps de jeu n’est donc pas à exclure.

[tweet id=" 1466715530111463426"]

En plus des cinq joueurs précédemment cités, le PSG aimerait se débarrasser au plus vite de Sergio Rico et Mauro Icardi, deux joueurs qui ont récemment fait les frais du mercato XXL parisien. L’Argentin souhaite retourner en Italie où de gros clubs lui font les yeux doux. Le portier espagnol, totalement barré par la rivalité Navas-Donnarumma priorise les offres lui garantissant du temps de jeu, lui qui aura disputé 23 minutes cette saison contre le FC Nantes.