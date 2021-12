PSG Mercato : Accord précieux entre Paris et le Sporting Portugal

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2021 à 05:34

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent déjà entre le PSG et le Sporting Portugal. Un joli deal se précise.

PSG Mercato : Sarabia, définitivement au Sporting Portugal ?

Prêté sans option d’achat dans le cadre de l’opération Nuno Mendes, Pablo Sarabia n’a pas mis longtemps pour se faire remarquer au Sporting Portugal. Auteur de 6 réalisations et 5 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain plaît beaucoup au club portugais qui aimerait le conserver définitivement.

Désireux de dégraisser un effectif jugé pléthorique, le leader du championnat français a donné son accord pour céder l’international espagnol de 28 ans qui se sent bien également dans le pays de Cristiano Ronaldo. Mais selon les explications du journal A Bola, si les deux clubs sont quasiment sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la situation de l’ancien attaquant du FC Séville, l’affaire n’est pas aussi facile que ça. Le Sporting Portugal se trouverait confronté à un obstacle de taille dans cette opération.

Encore un obstacle majeur à lever pour le Sporting

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Pablo Sarabia ne sera pas retenu forcément par le Paris Saint-Germain. Recruté en juillet 2019 en provenance du FC Séville contre un chèque de 18 millions d’euros, le compatriote de Sergio Ramos se trouve barré à Paris par la rude concurrence de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria et Neymar Jr.

Cédé au Sporting Portugal l’été dernier pour 2 millions d’euros, le natif de Madrid a déjà mis le club lisboète dans sa poche. Et les Lions aimeraient le conserver bien au-delà de l’été 2022 et la fin de sa cession provisoire. Seulement, son salaire estimé à 3,8 millions d’euros annuels et pris en charge pour le moment par le PSG est énorme pour les finances du Sporting.

Pour rappel, le club formateur de Nuno Mendes ne verse pas plus de 1 million d’euros à aucun de ses éléments, à part l’international uruguayen Sebastian Coates. Sauf sacrifice énorme de Pablo Sarabia ou un nouveau prêt du Paris Saint-Germain dans les mêmes conditions, Sarabia pourrait voir son envie de rester au Portugal se heurter à son gros salaire.

Affaire à suivre donc…